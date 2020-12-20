شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ستار: إصابة متطوع بتجارب لقاح مودرنا باضراب ضربات القلب بعد شهر من التطعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جريدة " dailystar" البريطانية، أن أحد المتطوعين بتجارب لقاحات مودرنا، قد تعرض لضربة من البرق بعد تلقيه لقاح فيروس كورونا.

وكشف رؤساء الصحة الأمريكيون وفقا للتقرير، أن الحادث الغريب وقع بعد 28 يومًا من تلقي متطوع الدراسة حقنة من اللقاح الجديد.

متطوع بلقاح كورونا من موردنا يصعق بالبرق

وأصيب الرجل البالغ من العمر 72 عامًا في حادث غريب بعد 28 يومًا من تلقيه حقنة في الولايات المتحدة، وقام الأطباء بتشخيص حالة ضحية صاعقة البرق باضطراب في ضربات القلب - ضربات قلب غير منتظمة - يُعتقد أنها ناجمة عن الضربة من البرق.

وكانت الحادثة الغريبة واحدة من ثلاثة آثار ضارة خطيرة (SAE) عانى منها المتطوعون الذين شاركوا في تجربة أدوية مودرنا، ولم يتم تقديم أي تحديثات أخرى بشأن حالة المتطوع الذي تم حجب اسمه وجنسه.



البرق

تم الكشف عن ذلك في موجز إعلامي مكتوب لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) حول سلامة اللقاح الجديد، وتم اعتبار جميع المخاوف الصحية الثلاثة لا علاقة لها بجرعة اللقاح نفسها.

وقال تقرير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: "اعتبارًا من 6 ديسمبر 2020 ، تم الإبلاغ عن 3 متطوعين في مجموعة اللقاح يعانون من مشاكل: مشارك يبلغ من العمر 65 عامًا مصابًا بالتهاب رئوي مكتسب من المجتمع بعد 25 يومًا من التطعيم، ومشارك يبلغ من العمر 72 عامًا يعاني من عدم انتظام ضربات القلب بعد 28 يومًا من التطعيم، ومشارك يبلغ من العمر 87 عامًا يعاني من بطء القلب المزمن بعد 45 يومًا من التطعيم.

"في مراجعة FDA للروايات ، لم يتم تقييم أي من هذه الحالات على أنها مرتبطة باللقاح، ولم يتم الإبلاغ عن حالات كورونا الشديدة في الدراسة."

تم اعتبار لقاح مودرنا ، واسمه الرسمي mRNA-1273 ، آمنًا وفعالًا بنسبة 94٪ وتم اعتماده رسميا من قبل حكومة الولايات المتحدة للاستخدام في حالات الطوارئ ضد فيروس كورونا.