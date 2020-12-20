شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: مرضى حساسية الفول السوداني يمكنهم الحصول على لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح شركة Pfizer / BioNTech لقاح كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة كجزء من أكبر حملة تطعيم في التاريخ الأمريكي، ولكن هل يمكن للأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه الطعام - مثل الفول السوداني - الحصول على اللقاح؟

وفقًا لتوجيهات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، يمكن للأشخاص الذين لديهم تاريخ من الحساسية تجاه الطعام أو حشرات الحيوانات الأليفة أو السم أو البيئة أو الأدوية الفموية تلقي لقاح Pfizer / BioNTech.

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بضرورة مراقبة مقدمي اللقاح للأشخاص الذين لديهم تاريخ من الحساسية المفرطة - وهو رد فعل تحسسي شديد قد يهدد الحياة - بسبب أي سبب لمدة 30 دقيقة بعد تلقي الفرد الحقنة. يجب مراقبة أي شخص آخر لمدة 15 دقيقة.



حساسية الفول السودانى ولقاح كورونا

ووفقا لتقرير مجلة " نيوزويك" الأمريكية، قال عضو بالمجلس الاستشاري لإدارة الغذاء والدواء الذي وافق على اللقاح، " إذا كان لديك رد فعل تحسسي شديد - على سبيل المثال الأشخاص الذين يعانون من حساسية من الفول السوداني أو حساسية البيض أو حساسية تجاه الطعام - فلا يزال بإمكانك الحصول على هذا اللقاح، فقط ما عليك سوى الانتظار لمدة 30 دقيقة في المنطقة التي تلقيت فيها اللقاح، لذا إذا كان لديك رد فعل تحسسي شخص ما سيكون قادرًا على إعطائك جرعة من الإبينفرين لتقليله.

وأضاف، أنه بشكل عام ومن أجل أي شخص آخر، نوصي دائمًا باللقاحات، وهي أنه كلما حصلت على لقاح، ويجب الانتظار لمدة 15 دقيقة تقريبًا للتأكد من عدم وجود رد فعل تحسسي شديد لأن رد الفعل التحسسي الشديد معقد".

وعندما يتعلق الأمر بالحساسية، فإن الأشخاص الوحيدين الذين لا ينبغي أن يحصلوا على اللقاح هم أولئك الذين لديهم تاريخ من ردود الفعل الشديدة على أي مكون من لقاح Pfizer / BioNTech ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، وهذه المكونات مذكورة أدناه:

الدهون أو الدهون: ((4-hydroxybutyl) azanediyl) bis (hexane-6،1-dil) bis (2- hexyldecanoate) ، 2 - [(polyethylene glycol) -2000] -N، N-ditetradecylacetamide، 1،2- distearoyl-snglycero-3-phosphocholine والكولسترول)

كلوريد البوتاسيوم

فوسفات البوتاسيوم أحادي القاعدة

كلوريد الصوديوم

ثنائي فوسفات الصوديوم ثنائي القاعدة

السكروز

وقالت الكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة، إنه لا ينبغي إعطاء اللقاح لأي شخص لديه تاريخ معروف من رد الفعل التحسسي الشديد وهو أحد المكونات التي تسمى البولي إيثيلين جلايكول أو PEG على وجه الخصوص، وقد تم توثيق هذه المادة سابقًا كسبب من أسباب الحساسية المفرطة من قبل العلماء، على الرغم من ندرة هذه التفاعلات.

وقال مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن الأفراد الذين لديهم تاريخ من الحساسية الشديدة لأي لقاح أو علاج عن طريق الحقن يمكنهم الحصول على لقاح Pfizer / BioNTech ولكن يجب عليهم اتخاذ احتياطات إضافية.