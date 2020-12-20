شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة تساعد فى منع خطر الإصابة بحصوات الكلى..التفاح والموز الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر نظام الأوكسالات مركب نباتي يوجد في العديد من الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان والحبوب والمكسرات، إلا أن تناوله بكميات كبيرة يؤدى إلى تكوين حصوات الكلى، نظرا لأنه مركب ضار يفتك الجهاز الهضمي في الأمعاء، إلا أن هناك بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الأوكسالات والتي يمكن تضمينها في نظام غذائي يومي بشكل آمن وفقا لموقع boldsky..

التفاح

يحتوي التفاح على كمية أقل من الأوكسالات، لذا فأن تناول تفاحة يوميًا مفيد جدًا في منع خطر الإصابة بحصوات الكلى.

العنب

العنب يساعد في تقليل تكوين حصوات أكسالات الكالسيوم بنسبة 50 %، لأنه غني بالبوليفينول، وهو نوع من مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بتحصي الكلية أو حصوات الكلى.

الليمون

يحتوي على نسبة منخفضة من الأوكسالات ، وقد يساعد استهلاك عصيره في منع تكون الحصوات، يحتوي الليمون أيضًا على نسبة عالية من البوتاسيوم وحمض الستريك والتي تميل إلى زيادة حجم البول وطرد الأوكسالات من الكلى.

الموز

يساعد فيتامين 6 في تقليل تكوين أكسالات البول، ويعتبر الموز مصدرا غنيًا بفيتامين B6 وقد يساعد تناوله في تقليل تركيز أكسالات البول.

البطيخ

يحتوي البطيخ على نسبة منخفضة من الأوكسالات، كما أن نسبة البوتاسيوم العالية في الفاكهة تساعد على تنظيم مستويات الحمض في البول، يعمل البوتاسيوم كحل طبيعي لحصى الكلى وبالتالي يمنع تكوينها.

كوسة

تساعد الكوسة على منع تكون الحصى مثل الخيار والبصل، فهي تساعد على زيادة محتوى الماء في الجسم ، مما يساعد على طرد بلورات الأكسالات من الكلى.