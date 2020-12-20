أعراض متلازمة ما بعد كورونا.. قلق واكتئاب وضعف إدراكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر علماء من المعهد الوطني للصحة والتفوق السريري البريطاني قائمة بالأعراض الجانبية التي يعاني منها المريض بعد الإصابة بمرض "كوفيد- 19".
ووفقا للعلماء تسبب الإصابة بفيروس كورونا ارتفاع درجة الحرارة والتعب والصداع والوخز والخدر في الأطراف بالإضافة إلى الأرق والضعف الإدراكي.
وأشاروا إلى أن المرضى يمكن أن يعانوا أيضا من الغثيان والإسهال وفقدان الشهية وآلام البطن لفترة طويلة، ونوبات الاكتئاب والقلق، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وأوضح الباحثون أن أغلب المرضى بعد الخروج من المستشفى، يشكون من الألم وضيق الصدر وعدم انتظام ضربات القلب والطفح الجلدي.
وفي وقت سابق، قال عالم المناعة نيكولاي كريوتشكوف إن كل 5 أشخاص أصيبوا بفيروس كورونا يعاني واحد منهم من متلازمة ما بعد الإصابة بفيروس كورونا.
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