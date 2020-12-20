كورونا حول العالم.. كندا تتجاوز نصف مليون إصابة ورقم قياسي بكوريا الجنوبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت أحدث الإحصائيات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، ارتفاع عدد الإصابات إلى 76 مليونا و626 ألفا و187 إصابة.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليون و691 ألفا و942 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 53 مليونا و751 ألفا و200 حالة، الأحد.



وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد حول العالم:

كندا تتجاوز عتبة نصف مليون إصابة

تجاوزت كندا، السبت، عتبة نصف مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، عقب أسبوع على تجاوزها عتبة 400 ألف إصابة، ما يؤشر إلى تسارع تفشي الوباء في البلاد مع اقتراب أعياد نهاية العام.

وسجلت كندا حتى منتصف يوم السبت 500,242 إصابة بـ(كوفيد-19) و14128 وفاة، وفق أرقام رسمية نقلها تلفزيون "سي بي سي" العام.

وأحصى إقليم أونتاريو الأكثر اكتظاظا بالسكان 2357 إصابة، السبت، في حين سجل إقليم كيبك الفرنكوفوني 2038 إصابة في حصيلة يومية قياسية.





وسُجّلت حتى تاريخ السبت 4125 وفاة في أونتاريو و7715 وفاة في كيبك.

وارتفعت الإصابات في كندا التي يقطنها نحو 38 مليون شخص، من 400 ألف إلى 500 ألف خلال 15 يوما، في حين أن البلاد لم تبلغ عتبة 100 ألف إصابة إلا منتصف يونيو/حزيران الماضي أي بعد 3 أشهر على ظهور الفيروس.

ونتيجة تسارع تفشي الوباء، أعلنت حكومة أونتاريو نهاية الأسبوع تمديد الحجر المفروض منذ نحو شهر في مركزها وجزء واسع من الإقليم حتى 4 يناير/كانون الثاني المقبل.

كورونا في فرنسا

لا تزال أعداد الإصابات بـ(كوفيد-19) المسجّلة في فرنسا أعلى من 15 ألفًا في اليوم، وفق الأرقام الرسمية المنشورة السبت.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة 17565 إصابة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 15674 إصابة قبل يوم.

في المقابل، يواصل عدد المصابين في أقسام الإنعاش تراجعه البطيء، إذ بلغ 2718 (تم استقبال 123 منهم خلال الـ 24 ساعة الماضية) مقابل 2764 قبل يوم، وفق أرقام جهاز الصحة العامة.





وكانت ذروة الإصابات التي تستدعي الدخول إلى أقسام الإنعاش قد سُجّلت خلال الموجة الوبائية الثانية في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي (4903 إصابات).

واستقرت نسبة الفحوص الإيجابية عند 5,6 %، مقابل 5,9 % قبل يوم. وبلغت النسبة 6,4 % في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، قبل تبني منهجية إحصاء مختلفة.

وتوفي 190 شخصا نتيجة الفيروس في المستشفيات الجمعة، من بين إجمالي 60418 وفاة منذ ظهوره في مارس/آذار الماضي.

ويفترض أن تبدأ فرنسا حملة التلقيح ضد (كوفيد-19) في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

كوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا جديدا

سجلت كوريا الجنوبية رقما قياسيا جديدا لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، لتسجل 1097 إصابة بعد أن وصل العدد إلى ذروته في يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري عند 1078 إصابة.





وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأحد، أن من بين الحالات الجديدة 1072 حالة انتقال محلي للعدوى و25 حالة وافدة من الخارج، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 49 ألفا و665 إصابة.

وأعلنت الوكالة عن 15 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 674 وفاة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

مصر تسجل 611 إصابة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء السبت، تسجيل 611 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و28 حالة وفاة.





وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، بتعافي 324 شخصا من مرض (كوفيد 19) الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 106481 شخصا حتى مساء السبت، وفقا لبيان الوزارة.

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد بلغ 124891 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 7069 حالة وفاة.