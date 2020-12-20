شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن الانسداد المعوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الانسداد المعوي هو عبارة عن انسداد يمنع الطعام أو السائل من المرور من خلال الأمعاء الدقيقة أو الأمعاء الغليظة (القولون). قد تتضمن أسباب الانسداد المعوي الأشرطة الليفية من النسيج في البطن والتي تتكون بعد إجراء عملية جراحية، والأمعاء الملتهبة، والجيوب المُصابة في الأمعاء والفتوق وسرطان القولون.

وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن الانسداد المعوى وفقا لما ذكره موقع mayoclinic

س:ما هى أعراض الانسداد المعوى

1:ألم نتيجة تشنجات البطن الذي يكون متواصلاً أو متقطعًا.

2:فقدان الشهية.

3:الإمساك.

4:قيء.

5:عدم القدرة على التبرز أو إخراج غازات.

6:تورم البطن.

س: ما أسباب الانسداد المعوى؟

1:التصاقات الأمعاء، مجموعات من الأنسجة الليفية في تجويف البطن التي يمكن أن تتكون بعد الخضوع لجراحة في البطن أو الحوض

2:سرطان القولون

3:السبب الأكثر شيوعًا للانسداد المعوي في حالات الأطفال هو تصغير الأمعاء

4:الفتق، أجزاء من الأمعاء تظهر في جزء آخر من الجسم

5:أمراض الأمعاء الالتهابية، مثل داء كرون

6:الرداب القولوني ،حالة تصبح فيها الجيوب الصغيرة المنتفخة (الرتوج) في القناة الهضمية ملتهبة أو مصابة.

7:التفاف القولون (انفتال).

8:برازًا منحشرًا.

9:الانسداد الزائف.

س:كيف يتم تشخيص الانسداد المعوى؟

1:الفحص البدني، سيسألك الطبيب عن تاريخك الطبي وما تختبره من أعراض، سيُجري أيضًا فحصًا بدنيًا لتقييم وضعك قد يشك طبيبك أيضًا في الإصابة بالانسداد المعوي، إذا كانت بطنك متورمة أو مؤلمة، أو توجد كتلة في البطن، قد يستمع الطبيب للأصوات المعوية باستخدام سماعة الطبيب.

2:الأشعة السينية، لتأكيد التشخيص بالانسداد المعوي، قد يوصي طبيبك بإجراء الأشعة السينية للبطن، وعلى الرغم من ذلك، يوجد بعض أنواع الانسداد المعوي لا يمكن رؤيتها باستخدام الأشعة السينية.

3:التصوير المقطعي المحوسب (CT). يمزج فحص التصوير المقطعي الصور الناتجة عن التصوير بالأشعة السينية المأخوذة من عدة زوايا لإنتاج صور مقطعية مستعرضة. تُعد هذه الصور أكثر تفصيلاً من التصوير بالأشعة السينية التقليدية، ومن المرجح أن تُظهر الانسداد المعوي.

4:الموجات فوق الصوتية إذا أصيب الأطفال بالانسداد المعوي، فإن الموجات فوق الصوتية غالبًا ما تكون نوع التصوير المُفضل استخدامه. عند الصغار الذين يعانون من الانغلاف المعوي، ستُظهر الموجات فوق الصوتية عادة "عين الثور"، التي تمثل الأمعاء الملفوفة داخل الأمعاء.

س:ما هو علاج الانسداد المعوى؟

يعتمد علاج الانسداد المعوي على سبب الحالة لديك، لكنه يتطلب دخول المستشفى بشكل عام.