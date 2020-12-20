شكرا لقرائتكم خبر عن للسيدات فقط.. 5 طرق هتساعدك في التغلب على آلام الدورة الشهرية بفصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاني العديد من النساء في جميع أنحاء العالم من آلام الدورة الشهرية الأسوأ خلال فصل الشتاء ، ويقول الخبراء أن هذا قد يكون بيولوجيًا ، ويمكن أن تؤثر عوامل مثل النظام الغذائي ومستويات الترطيب أيضًا على شدة الألم، وهناك بعض الطرق التي تساعد في تخفيف هذا الألم خلال فصل الشتاء، وفقا لما ذكره تقرير لصحيفة time now news.

كيف يؤثر فصل الشتاء على آلام الدورة الشهرية

الجفاف: يلعب الماء دورًا مهمًا في وظائف الجسم المختلفة ، بما في ذلك الدورة الشهرية خلال فصل الشتاء ، نميل إلى شرب كمية أقل من الماء ، حيث لا نشعر بالعطش في الطقس البارد هذا يمكن أن يؤدي إلى احتقان الحوض ، ويغير تدفق الدم ، وكذلك ممارسة الضغط عندما يمر الدم عبر الأوعية الدموية في الرحم إلى المهبل يمكن أن يؤدي الجفاف أيضًا إلى تعطيل تدفق الدم وتفاقم آلام الدورة الشهرية.

انخفاض النشاط البدني: خلال فصل الشتاء ، نميل إلى البقاء في الداخل وفي فراشنا أكثر من الخروج للركض أو الجري في كثير من الأماكن ، قد يجعل تساقط الأمطار خلال فصل الشتاء من المستحيل على الناس الخروج وممارسة الرياضة ارتبط انخفاض النشاط البدني بمزيد من أعراض الدورة الشهرية ، بما في ذلك آلام الدورة الشهرية.

دورات أطول: يقترح الأطباء أن الشتاء يمكن أن يتسبب في استمرار دورتك الشهرية لفترة أطول مما تفعل خلال فصل الصيف وجدت دراسة أن زيادة في إفراز الهرمونات وزيادة تواتر الإباضة ودورات أقصر بمقدار 0.9 يوم في الصيف مقارنة بالشتاء وقد لوحظ هذا أيضًا في النساء اللائي يعشن في مناخات أكثر دفئًا مقارنة بأولئك اللائي يعشن في درجات حرارة أكثر برودة.

العلاجات المنزلية الشتوية لمنع آلام الدورة الشهرية أثناء الطقس البارد

القرفة: القرفة عشب يستخدم في أماكن مختلفة حول العالم تستخدم القرفة بشكل شائع خلال فصل الشتاء أيضًا لتزويد الجسم بالدفء أثناء الطقس البارد أثبتت القرفة أنها تساعد في تخفيف تقلصات الدورة الشهرية بسبب خصائصها المضادة للتشنج ثبت أن لها تأثيرًا كبيرًا في تقليل الألم ونزيف الحيض والغثيان والقيء ، وهي آثار جانبية لعسر الطمث.

حافظى على رطوبتك: خلال فصل الشتاء، يجب أن تحافظ على رطوبتك وشرب ما لا يقل عن 2-3 لترات من الماء كل يوم هذا يساعد على تحسين تدفق الدم وتخفيف آلام الدورة الشهرية.

تناول طعامًا صحيًا: تصبح الشراهة أثناء الشتاء أكثر شيوعًا ، خاصة خلال موسم العطلات هذا يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الألم خلال فترات. اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ومغذيًا لتجنب مثل هذا الألم.

الحرارة: تطبيق الحرارة على أسفل البطن أو الساقين أو الظهر وهي المواقع الشائعة لآلام الدورة الشهرية يمكن أن يساعد في تقليل وتخفيف آلام الدورة الشهرية ، خاصةً خلال فصل الشتاء.

ممارسه التمارين البسيطة: يمكنك ممارسة تمارين مثل اليوجا في الداخل لمنع آلام الدورة الشهرية ، وتساعد بعض تمارين اليوجا على تقليل آلام الدورة الشهرية عند ممارستها بانتظام.