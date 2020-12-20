شكرا لقرائتكم خبر عن للعناية بالبشرة.. 4 فيتامينات ضرورية عشان بشرتك تفضل حلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجب أن تكون العناية ببشرتك جزءًا أساسيًا من نظامك الصحي وخصوصا فى فصل الشتاء حيث تتعرض البشرة للجفاف والشحوب الشديد بها ، وينصح دائما بالتأكد من حصولك على ما يكفي من الفيتامينات ، حيث ان الفيتامينات مهمة وضرورية لصحة البشرة، وحسب ما ذكره موقع healthline هناك بعض الفيتامينات التى ينصح بتناولها وهى:

1:فيتامين د

غالبًا ما يتم صنع فيتامين د عندما يمتص جلدك ضوء الشمس، يتحول الكوليسترول إلى فيتامين د عندما يحدث هذا. ثم يتم امتصاص فيتامين د عن طريق الكبد والكليتين ويتم نقله في جميع أنحاء الجسم للمساعدة في تكوين خلايا صحية. وهذا يشمل الجلد ، حيث يلعب فيتامين د دورًا مهمًا في لون البشرة. قد يساعد حتى في علاج الصدفية .

2:فيتامين سي

يوجد فيتامين سي بمستويات عالية في البشرة (الطبقة الخارجية من الجلد) وكذلك الأدمة (الطبقة الداخلية من الجلد). تساعد خواصه المقاومة للسرطان (مضادات الأكسدة) ودوره في إنتاج الكولاجين في الحفاظ على صحة بشرتك. هذا هو السبب في أن فيتامين سي هو أحد المكونات الرئيسية الموجودة في العديد من منتجات العناية بالبشرة المضادة للشيخوخة.

يمكن أن يؤدي تناول فيتامين سي عن طريق الفم إلى تعزيز فعالية واقيات الشمس المطبقة على بشرتك للحماية من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة. يقوم بذلك عن طريق تقليل تلف الخلايا والمساعدة في عملية التئام الجروح الجسدية.

3:فيتامين هـ

مثل فيتامين C، فيتامين E هو مضاد للأكسدة وظيفته الرئيسية في العناية بالبشرة هي الحماية من أضرار أشعة الشمس، يمتص فيتامين هـ الأشعة فوق البنفسجية الضارة من الشمس عند وضعه على الجلد، ويشير مصطلح الحماية من الضوء إلى قدرة الجسم على تقليل الأضرار التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية، وهذا يمكن أن يساعد في منع البقع الداكنة والتجاعيد.

4:فيتامين ك

فيتامين ك ضروري لمساعدة الجسم في عملية تخثر الدم ، مما يساعد الجسم على التئام الجروح والكدمات والمناطق المتضررة من الجراحة. يُعتقد أيضًا أن الوظائف الأساسية لفيتامين ك تساعد في علاج حالات جلدية معينة ، مثل"علامات التمدد، البقع سوداء، الهلات السوداء".