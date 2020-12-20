أعراض جديدة.. مرضى أمريكيون بكورونا يعانون من مشاكل بصرية!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 ديسمبر 2020 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 20 - ديسمبر - 2020 12:19 صباحًا

في تطور صنف بالمريب حقاً حول التداعيات المتسقبلية لتأثير فيروس كورونا على أجسام المصابين، اكتشف فريق من العلماء في جامعة هوفسترا في نيويورك أحد الأعراض الخطيرة لفيروس كورونا وفق دراسة نشرت في مجلة “نوريدج ساينس ريبورت”.

وقد أشار العلماء في دراستهم أنهم رصدوا خلال فترة زمنية مدتها شهرين ثلاثة مرضى بفيروس كورونا أصيبوا بالتهاب القرنية.

وتسبب هذا الالتهاب بدروه في عدوى الأنسجة في مقلة العين وهو ما يعرف طبيا بالتهاب بطانة العين.

وبدأ الأطباء متابعة المرضى الثلاثة بعد استغرابهم إصابة الثلاثة في نفس الفترة بفيروس كورونا وإصابتهم بالتهابات في العين.

وكانت تبعات كورونا على المرضى خطيرة، إذ توفي الأول، فيما فقد الثاني بصره، أما الثالث فكان الأطباء مضطرون لإزالة عينه.

ويؤكد الخبراء أنه من النادر أن يتحول التهاب القرنية إلى التهاب للبطانة، إلا أن الأمر قد يكون تذكير بخطورة فيروس كورونا وآثاره الجانبية القاتلة.

وكشفت دراسة نشرت، الجمعة، أن معدّل الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 يتجاوز بنحو ثلاثة أضعاف عدد الوفيات جرّاء الإنفلونزا الموسمية.

وسلّط البحث الذي اعتمد على بيانات وطنية فرنسية ونشرته مجلة “ذي لانسيت” للطب التنفسي الضوء على مدى شدة مرض كوفيد-19.

ورغم بعض الأعراض الشائعة التي تظهر لدى أغلب المصابين، إلا أن كورونا لايزال يفاجئ الأطباء بأعراضه وآثاره الجانبية الخطيرة.

وكانت دراسة قام بها الباحثون في جامعة مانشستر البريطانية عبر مراجعة بيانات المرضى، كشفت ظهور أعراض عصبية، تعود إلى 38 حالة استثنائية لمصابين بكورونا دون سن 18 عاما.

وكشفت الدراسة أن الإصابة بعدوى فيروس كورونا قادرة على التسبب بشلل لدى الأطفال في حالات نادرة.

يذكر أنه في الوقت الذي أعلنت فيه عدد من الدول إطلاق حملات للتلقيح ضد الفيروس، يواصل كورونا حصد المزيد من الضحايا، إذ أصيب أكثر من 75 مليونا و611 ألفاً و670 شخصا في العالم بالفيروس، تعافى منهم 48 مليونا و148 ألفا و100 شخص على الأقل حتى اليوم.

وتسبب الفيروس بوفاة مليون و675 ألفا و362 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019.