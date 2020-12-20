شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان أسماء الفائزين فى مسابقة Start IT والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن قبول أربع شركات ناشئة جديدة فى حاضنة أعمال مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال التابع للهيئة، وذلك بعد فوزها بالنسخة التاسعة والعشرين من مسابقة Start IT.

وهذه المسابقة يتم تنظيمها كل ثلاثة أشهر، وهى مسابقة قومية لخطط الأعمال، تستهدف رواد الأعمال أصحاب النماذج المبدئية والمفاهيم المثبتة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذين يعملون على تحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة.

ويحظى الفائزون بفرصة فريدة، حيث يتم احتضان مشروعاتهم فى أحد مراكز الحاضنات التابعة للمركز لمدة عام. ويتضمن البرنامج دعما ماديا وخدمات عينية فى صورة خدمات استشارية وبرامج وأجهزة كمبيوتر وخدمات تسويقية، بالإضافة إلى مكان عمل مزوّد بالأثاث اللازم وخدمة الإنترنت، مع توفير التوجيه الفنى والموضوعى واستشارات الأعمال.

يذكر أن مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال افتتح عام 2010 ويهدف إلى دفع الابتكار وريادة الأعمال فى صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلية من خلال بناء قدرات المؤسسات والأفراد، وتقديم خدمات تقييم الابتكار ومنح الشهادات، والمشاركة فى مبادرات الابتكار الوطنية.