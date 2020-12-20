شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» تعيد «الريتويت» إلى وضعه العادى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعادت «تويتر» خاصية إعادة التغريد «الريتويت» إلى وضعها التقليدى العادى، وألغت خيار اقتباس التغريدة التى ظلت موجودة كخيار أول على مدى أسابيع،

وكانت الشركة قد أجرت تعديل الاقتباس قبل بدء الانتخابات الأمريكية بعد أيام، وذلك بهدف إبطاء نشر التغريدات التى تحتوى على أخبار مغلوطة أو مضللة، وكذا لإجبار المستخدمين على التفكير أو قراءة نصوص المقالات قبل إعادة نشرها على متابعيهم.

التجربة التى استمرت عدة أسابيع لم يثبت أنها نجحت فى تحقيق أهدافها على الإطلاق.