شكرا لقرائتكم خبر عن وداعًا تطبيق «بيرسكوب» للبث المباشر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى خطوة لم تكن مفاجئة للمراقبين، أعلنت «تويتر» عن إغلاق تطبيق «بيرسكوب» للبث المباشر، والذى كان متاحا لمستخدمى المنصة على مدار سنوات، وقالت الشركة إنه سيتم إيقاف العمل بالتطبيق نهائيًا بحلول 31 مارس 2021.

وأرجعت المصادر هذا القرار إلى تراجع عدد المستخدمين، الأمر الذى يصعب توفير الدعم له من قبل الشركة التى اتخذت قرار إنهاء العمل به. وتعود أسباب الأزمات إلى مشاكل حقوق البث بالأساس، حيث كان يتم استخدام التطبيق فى بث أنواع مختلفة من المحتوى المحمى، وهو الأمر الذى أدى لإغلاق العديد من حسابات المستخدمين وأدى فى الوقت نفسه إلى هجرة الكثير منهم للتطبيق بحثا عن استخدام بدائل أخرى تتيح لهم بث ما يفضلونه.