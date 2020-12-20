شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم ملتقى «مستقبل العمل في مصر» عبر الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» ملتقى «مستقبل العمل فى مصر»، الأسبوع الماضى، عبر الإنترنت، وذلك بالتعاون مع منصة «يوداستى» الرائدة فى مجال التعلم عبر الإنترنت وموقع «فرى لانسر» للعمل الحُر. ويهدف الملتقى إلى رفع الوعى لدى مجتمع الأعمال والشركات، والتعرف على التحديات والتطورات التى تشهدها سوق العمل فى المستقبل، وتقديم آليات التحول ونماذج عمل جديدة تتلاءم مع المتغيرات العالمية والتى تعتمد بشكل كبير على المرونة وتبنّى كل آليات التحول الرقمى. الوضع في مصر

اصابات 124,891

تعافي 106,481

وفيات 7,069

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