شكرا لقرائتكم خبر عن متصدقش الشائعات.. لا دليل على أن لقاحات كورونا تسبب شلل الوجه النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت وسائل التواصل الاجتماعي ارتفاعًا فى الشائعات حول تطعيم كورونا، من قبل مجموعة من مناهضي التطعيم حول العالم، وقام بعض مستخدمي فيس بوك بتضخيم نقطة بيانات واحدة في وثيقة إحاطة من إدارة الغذاء والدواء بشأن اللقاح، حيث طور أربعة من المشاركين في التجربة في دراسة سريرية شلل بيل، وهو شكل من أشكال شلل الوجه المؤقت، في هذا التقرير نتعرف على صحة هذا الأمر.

وفقاً لموقع "Poli fact" فقد احتوي منشور فيس بوك على لقطة شاشة لوثيقة إدارة الغذاء والدواء وصورة لثلاثة أشخاص يُزعم أنهم مصابون بشلل بيل هذه الصورة لا تصور في الواقع أشخاصًا شاركوا في تجربة لقاح فيروس كورونا بل يعود تاريخها إلى عام 2019.

تم وضع علامة على هذا المنشور كجزء من جهود فيس بوك لمكافحة الأخبار الكاذبة والمعلومات الخاطئة المنشور يحتوي على بعض المعلومات الدقيقة أربعة أشخاص تم تطعيمهم بلقاح الفيروس التاجي طوروا بالفعل شلل بيل، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء، وأوصت الوكالة بـ"المراقبة" لحالات شلل بيل حيث يتم تطعيم مجموعات أكبر من الناس.

ومع ذلك، فإن مثل هذه المنشورات مضللة من خلال الظهور وكأنها توحي بأن لقاح فايزر تسبب في شلل بيل وحتى الآن ، لا يوجد دليل علمي على وجود صلة مباشرة.

أولاً، أصيب أربعة أشخاص من أصل 22000 في المجموعة الملقحة بشلل بيل، حوالي 0.02٪ من المشاركين ووفقًا لإدارة الغذاء والدواء، فإن هذا "يتوافق مع المعدل الأساسي المتوقع في عموم السكان" ولا يوجد "أساس واضح يمكن بناء عليه إبرام علاقة سببية في هذا الوقت."

وقال بول أوفيت، مدير مركز تعليم اللقاحات في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا الأمريكية، إن العديد من دراسات اللقاح تكشف عن أشياء لا ترتبط باللقاح.

قال أوفيت الذي كان عضوًا في اللجنة الاستشارية للخبراء المستقلين الذين أوصىوا بإعطاء FDA الضوء الأخضر للقاح لاستخدامه في حالات الطوارئ، "إنها مشكلة أخذ أعداد صغيرة من قاعدة بيانات كبيرة".

كمثال، استشهد أوفيت بتجربة سريرية اختبرت سلامة لقاح هيبليساف-بي، وهو لقاح التهاب الكبد، وجد الباحثون في البداية أن عددًا قليلاً من النوبات القلبية حدثت بين الأفراد الذين تم تطعيمهم بينما لم يحدث أي منها في مجموعة الدواء الوهمي ومع ذلك ، لم تجد دراسات المتابعة التي نظرت في أعداد أكبر من الناس أي علاقة بين هذا اللقاح والنوبات القلبية.

وقال أوفيت، وجدت نفس الدراسة على heplisav-B أن بعض الأفراد في مجموعة الدواء الوهمي تم تشخيصهم بسرطان البروستاتا، بينما لم يتم تشخيص أي منهم في المجموعة التي تم تلقيحها مضيفًا: "يمكنك أن تستنتج أن اللقاح منع سرطان البروستاتا لأنه كان ارتباطًا ذا دلالة إحصائية ، لكن هذا سيكون خطأ".

مع وجود توصية اللجنة الاستشارية في متناول اليد، من المرجح أن تصرح إدارة الغذاء والدواء باستخدام اللقاح في حالات الطوارئ ، وهو حكم خاص يسمح باستخدام منتج أثناء أزمة الصحة العامة قبل الموافقة عليه رسميًا من قبل الوكالة.

ما هو شلل الوجه النصفي وهل هو مصدر قلق؟

تتضمن الحالة ضعفًا مفاجئًا في الوجه، عادةً في جانب واحد على الرغم من أن الشلل مرتبط بالتهاب أعصاب الوجه وقد يعاني الأشخاص المصابون بشلل الوجه النصفي من صعوبة في إغلاق عين واحدة أو تجعد جبينهم أو سحب زاوية فمهم لابتلاع الطعام ويتعافى معظم الناس تمامًا في غضون ستة أشهر أو أقل.

قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنه استنادًا إلى الأدلة المتوفرة لدينا، لا يوجد سبب للاعتقاد بأن اللقاح تسبب في شلل الوجه، وفقًا للدكتور نيت جويت ، مدير مختبر الضوئيات الجراحية والهندسة والأستاذ المساعد في طب الأذن والأنف والحنجرة في جامعة هارفارد الطبية.

وأوضح جويت "في هذه المرحلة، لا يوجد دليل يدعم أن هذه اللقاحات تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بشلل الوجه النصفي، ومن المهم حقًا أن يفهم الجمهور ذلك".