بدء توزيع لقاح موديرنا ضد كورونا في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ نقل أولى جرعات لقاح شركة موديرنا إلى عدة نقاط في الولايات المتحدة، السبت، بحسب ما أفاد المسؤول الحكومي عن عملية التوزيع.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أعلنت الجمعة منح ترخيص طارئ لاستعمال اللقاح، عقب أسبوع من إجازتها لقاح فايزر/بايونتيك.



وقال الجنرال جوس بيرنا القائم على عملية "وارب سبيد" التي أطلقتها الحكومة، إن "توزيع لقاح موديرنا بدأ بالفعل".

وانطلق، السبت، نقل الجرعات الأولى من بلومنجتون في ولاية إنديانا، حيث يوجد مركز تعبئة اللقاح الذي تديره شركة "كاتالانت" نيابة عن موديرنا.

وأضاف بيرنا خلال مؤتمر صحفي أنه جرى "حزم الطرود وتعبئتها اليوم"، موضحا أن شركتي "فيديكس" و"يو بي إس" للتوزيع لن توصلا الجرعات إلى وجهاتها حتى الأحد.

ويجب إبقاء لقاح شركة موديرنا في حرارة أقل من 20 درجة تحت الصفر، في حين يجب إبقاء لقاح فايز/بايونتيك في حرارة أقل من 70 تحت الصفر.

وأشار جوس بيرنا إلى أن شروط الحفاظ على لقاح موديرنا تمنح السلطات المحلية "ليونة للاستجابة إلى حاجيات مناطق يغلب عليها الطابع الريفي ويصعب الوصول إليها".

وأوضح أنه منذ إجازة إدارة الغذاء والدواء استعمال لقاح فايزر/بايونتيك، جرى توزيع نحو 2,9 مليون جرعة منه خلال أسبوع.

وكشف المسؤول أن الحكومة تتوقع توزيع 20 مليون تطعيم بحلول نهاية العام.