شكرا لقرائتكم خبر عن هانى الناظر: "لبن الحمير" ليس له فائدة للوقاية من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، أن "لبن الحمير" ليس له أي فوائد علاجية أو وقائية من أي مرض ولا يمكن استخدامه كوصفه علاجية.

ووفقا لتقرير لموقع healthline، يجذب "لبن الحمير" عشاق الطعام المغامرين الذين يرغبون في تجربة أطعمة ومشروبات جديدة، ووفقًا للموقع الطبي يستخدمه بعض الأشخاص كعلاج لالتهاب المفاصل والسعال، والجروح، والحفاظ على بشرة ناعمة، فله خصائص مضادة للميكروبات ويستخدم كعلاج طبي شعبي للعدوى، بما في ذلك السعال الديكي، وكذلك الفيروسات في أجزاء من أفريقيا والهند، ويباع حليب الحمير الخام عادة في المزارع التي تربى فيها، كما يستخدم في أمريكا في نطاق واسع كحليب مجفف بالتجميد ومكون في بعض ألواح الشوكولاتة، وفي إيطاليا، حيث يحظى بشعبية خاصة يتم استخدام حليب الحمير في بعض تركيبات الرضع وكغذاء.