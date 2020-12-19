شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجمعية الطبية العربية الأمريكية: اللقاح الصينى لكورونا هو الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور غسان سعيد، الرئيس المنتخب للجمعية الطبية العربية الأمريكية، إن تركيبة لقاحات كورونا تنقسم إلى أربعة أقسام، مشيرا إلى أن لقاح فايزر هو لقاح يتميز بالأمان ولا يمكن تجريبه على الأطقم الطبية إلا إذا كان آمنا، لافتًا إلى أن هناك اثنان مليون بالولايات المتحدة الأمريكية تم تطعيمهم بلقاح فايزر الأمريكى خلال أسبوع، مشيرا إلى أن اللقاح الصينى هو لقاح تقليدى يقوم بتكوين مناعة ضد كل تركيبة الفيروس على عكس اللقاحات الأخرى فهى تقوم بإعطاء منها ضد بروتين واحد من هذا الفيروس فاللقاح الصينى هو الأفضل من أى لقاح أخر وهو لقاح آمن للغاية.

وتابع سعيد، خلال مداخلة عبر خاصية سكايب فى برنامج مساء dmcوالذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، قائلا إنه على الدول أن تأتى بعدد مختلف من اللقاحات والسبب فى ذلك أنه ليس كل لقاح يجوز أن يأخذه جميع الأشخاص فمن الممكن أن يصلح لقاح فايزر لشخص دون الآخر وكذلك باقى اللقاحات، مشيرا إلى أن لحاقات كورونا ستكون موسمية وسيتم إعطائها كل ثمانية أشهر إلى عام. لافتًا إلى أنه ليس من مصلحة الفيروس القضاء على ضحيته فهو يريد أن تبقى ضحيته هو فسيتحور حتى يصير موسميا وأقل خطورة.