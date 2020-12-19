السر في الجمبري.. تايلاند تسجل أكبر قفزة بإصابات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت السلطات الصحية في تايلاند، السبت، أكبر قفزة في يوم واحد بإصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلنت السلطات الصحية في تايلاند عن 516 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، السبت، في البلد الذي سبق له السيطرة على الوباء إلى حد كبير.



وجرى تسجيل الحالات الجديدة في مقاطعة ساموت ساخون حيث تم الإبلاغ عن تفش مرتبط بسوق للروبيان (الجمبري).

وقال المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض، أوباس كارنكاوينبونج، في مؤتمر صحفي إنه تم اكتشاف الحالات الجديدة من خلال الفحوص التي أجريت للعمال المهاجرين.

وأشار إلى وجود المزيد من الحالات في المستشفيات. وأضاف أن معظم الحالات بدون أعراض.