الصين تحصن "الفئات الأساسية" ضد كورونا في الشتاء والربيع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول صيني، السبت، إن بلاده ستركز أولا على تطعيم "الفئات الأساسية" بلقاح الوقاية من فيروس كورونا خلال فصلي الشتاء والربيع.

وحذر تسنج يي شين، مدير مجموعة العمل المكلفة بأبحاث وتطوير اللقاحات والتابعة لمجلس الدولة من أن جهود الصين للوقاية من كوفيد-19 ترزح تحت ضغوط متزايدة مع انخفاض درجات الحرارة.

وقال خلال إفادة صحفية: "تطعيم بعض فئات السكان الأساسية ضد فيروس كورونا المستجد خلال موسمي الشتاء والربيع له أهمية كبيرة في الوقاية من الجائحة".

وأشار تقرير لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست إلى أن البلاد تعتزم تطعيم ما يصل إلى 50 مليون شخص قبل بدء عطلة رأس السنة القمرية في فبراير/ شباط 2021.

وأضاف أن بكين ستوزع 100 مليون جرعة من لقاحات شركتي سينوفارم وسينوفاك بايوتيك.