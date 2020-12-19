ترامب وميلانيا في زي موحد بآخر احتفال بالبيت الابيض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في آخر احتفال لهما بعيد الميلاد في البيت الأبيض، أراد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وزوجته أن يكون هذا العام مختلفا.

ونشرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية صور الحفل حيث ارتدى ترامب وميلانيا بدلات رسمية متطابقة.

كما نشرت السيدة الأولى صور الحفل على حسابها الشخصي على "تويتر" أمس الجمعة، حيث يقفان وقد علت وجههما ابتسامة وهما يقفون على سجادة حمراء أمام سلم البيت الأبيض تحيطهما زخارف احتفالية.

وأظهرت الصورة ترامب، وهو يرتدي بدلة سوداء كلاسيكية وقميصا أبيض وربطة عنق، فيما اختارت ميلانيا (50 عاما) سترة سوداء وقميصا أبيض، وبنطالا قصيرا نسبيا.





وعلّقت ميلانيا على الصورة، قائلة: "أعياد ميلاد سعيدة من الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب".

وخلال صورهما السابقة لعيد الميلاد، وقف ترامب وزوجته معًا في القاعة المتقاطعة بالبيت الأبيض.

يعد تجهيز زينة عيد الميلاد في البيت الأبيض المهمة الرئيسية الأخيرة للسيدة الأولى، حيث ستتولى الدكتورة جيل بايدن المهمة في يناير/ كانون الثاني.

ومن المقرر أن يغادر الرئيس ترامب وزوجته منزلهما في واشنطن بحلول 20 يناير/ كانون الثاني، عندما يتم تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

ويتوقع أن يقيم ترامب وزوجته وابنهما بارون، 14 عاما، في منتجع مار آ لاجو في فلوريدا.

وذكر تقرير نشرته وسائل إعلام أمريكية إلى أن مقر إقامتهما في المنتجع يقل حجما عن جناحهما في البيت الأبيض إلى حد بعيد، حيث تبلغ مساحته نحو 3000 قدم مربع، في الوقت الذي تزيد فيه مساحة الجناح الذين كانوا يقيمون فيه في البيت عن 55 ألف قدم مربع.

وكان تكهنات قد أشارت إلى أن ميلانيا تنتظر العشرين من يناير/ كانون الثاني بفارغ الصبر لطلب الطلاق.

ومن بين الذين توقعوا حدوث الطلاق، أوماروسا نيومان، المساعدة السابقة لترامب التي قالت إن الزواج بين ترامب وميلانيا "زواج بالغ الغرابة".