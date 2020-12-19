بايدن: الاتهامات الموجهة لنجلي "مكيدة دبرت بليل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الاتهامات الموجهة لنجله، هانتر بالتهرب الضريبي بأنها ليست سوى "مكيدة دبرت بليل".

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن الفريق الانتقالي لبايدن نفى أن تكون انتقادات الرئيس موجهة إلى التحقيق الضريبي الذي أجراه مكتب المدعي العام في ولاية ديلاوير، والذي أعلن عنه هانتر الأسبوع الماضي.

وأشار بايدن إلى أن جهات في واشنطن قد تحاول استخدام ابنه "كعصا ضده"، قائلا أن لديه ثقة عظيمة في ابنه، ولا يشعر بأي قلق حيال الاتهامات الموجهة نحوه.

وأضاف "أعتقد أنها لعبة دنيئة."

وردا على سؤال من أحد الصحفيين عما إذا كان واثقا من أن هانتر بايدن لم يرتكب أي مخالفة ، قال الرئيس المنتخب: "أنا واثق من ذلك".

وكان هنتر بايدن أعلن في 10 ديسمبر/ كانون الأول، قيام مكتب المدعي العام في ولاية ديلاوير بالتحقيق في شؤونه الضريبية.

وقال هانتر في بيانه "آخذ هذا الأمر على محمل الجد، لكنني على ثقة من أن المراجعة المهنية والموضوعية ستبرهن أنني تعاملت مع أموري بشكل قانوني ومناسب."

وفي وقت سابق، فجر جهاز حاسوب محمول مهجور قدمه مهندس كمبيوتر إلى رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مفاجأة من خلال الوثائق التي وجدت بداخله، وتورط جو بايدن المحتمل في العلاقات التجارية لابنه بالصين وأوكرانيا.

وكانت الصحيفة الأمريكية كشفت، في وقت سابق، عن رسالة بريد إلكتروني تعود لعام 2015، تشير إلى أن هانتر بايدن قدم أحد المسؤولين التنفيذيين بالشركة إلى والده.

وتشير الرسالة إلى أن المسؤول الأجنبي وجه الشكر لنجل بايدن لدعوته للقدوم إلى العاصمة ومنحه الفرصة لمقابلة والده وإمضاء بعض الوقت معًا.