الكاظمي يكشف أسباب الأزمة السياسية بالعراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، السبت، من انزلاق البلاد في فوضى عارمة، إذا لم يتم البدء في عملية إصلاح شاملة.

وقال الكاظمي إن الأزمة السياسية في البلاد مرتبطة بثلاث قضايا هي: السلطة والمال والفساد، مشددا على ضرورة البدء في عملية إصلاح شاملة لمنع انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، أن بلاده تعاني من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار الكامل.

ولفت إلى أن حكومته تعمل على معالجة الأزمة في البلاد، من منطلق اقتصادي وبقرار جريء لتذليل عقبتي الفساد والمال.