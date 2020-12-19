شكرا لقرائتكم خبر عن سلالة فيروس كورونا الجديدة ببريطانيا مُعدية بنسبة 50٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية "mirror" البريطانية، عن أن سلالة فيروس كورونا الجديد معدية بنسبة 50%، والتى انتشرت في جنوب البلاد بسرعات "قابلة للانتقال بشكل مخيف"، وأوضح التقرير، أنه في محاولة لوقف انتشار الفيروس، قد يضرب بوريس جونسون أجزاء من إنجلترا بقيود سفر صارمة قبل أيام فقط من عيد الميلاد.



عدوى كورونا

وبحسب ما ورد أجرى رئيس الوزراء البريطاني محادثات طارئة مع كبار أعضاء مجلس الوزراء، فيما يتعلق بإجراءات لوقف انتشار التوتر خارج لندن والجنوب الشرقي.

وفقًا لصحيفة The Sun، قال مصدر إن السلالة الأخيرة كانت معدية بنسبة 50%، وقال مصدر حكومي: "ما لا نعرفه حتى الآن هو ما إذا كانت السلالة الجديدة أكثر أو أقل احتمالية أن تسبب لك الأذى.

قال البروفيسور سير مارك وولبورت - عضو المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية لحالات الطوارئ (Sage) - إن ما يحدث للفيروسات هو أنها تتغير بشكل طبيعي في كل وقت وتلك التي من المحتمل أن تعمل بشكل جيد هي التي تزيد من انتقال العدوى".

وأضاف: "نحن نعلم أن هذا متغير جديد، وقد شوهد في بلدان أخرى ولكن يبدو أنه واسع الانتشار مما يشير إلى أنه يتمتع بميزة الإرسال، ويعمل العلماء بجهد كبير لمعرفة ما يجري، ولكن يبدو بالتأكيد أنه من الممكن أن ينتقل هذا بسهولة أكبر.

ولم يعلق داونينج ستريت على التقارير التي تفيد بأن من بين الإجراءات التي ينظر فيها الوزراء قيود سفر جديدة في جنوب شرق إنجلترا.

كما أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في كينت أنها ستعلق إجراءات المستشفى غير العاجلة لأنها كانت تعالج ضعف عدد المرضى الذين كانت لديهم في ذروة الموجة الأولى في أبريل.

"حتى في أجزاء البلاد التي تخضع فيها العدوى للسيطرة، تظل الحالات مرتفعة بصورة كبيرة، لذا فإن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تتعرض لضغط كبير.

في مكان آخر في المملكة المتحدة، ستشهد أيرلندا الشمالية إغلاقًا لمدة 6 أسابيع اعتبارًا من 26 ديسمبر للحد من الحالات المتزايدة، كما ستدخل ويلز في الإغلاق الكامل الثالث لها اعتبارًا من 28 ديسمبر وسط "ارتفاع مستمر في فيروس كورونا".