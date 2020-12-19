شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الموافقة على لقاح مودرينا.. اعرف الفرق بينه وبين لقاح فايزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت التقارير بعد الموافقة الطارئة على لقاح فيروس كورونا المُرشح من شركة موديرنا، بأنه مشابه لقاح فايزر-بيوتيك الذي تم ترخيصه وشحنه إلى الأمريكيين الأوائل في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ووفقا لتقرير شبكة "CNN"، بالرغم من ذلك فهناك بعض الاختلافات الرئيسية، والأهم من ذلك ، أن لقاح موديرنا يمكن تخزينه في ثلاجات عادية ولا يتطلب شبكة نقل فائقة البرودة ، مما يجعل الوصول إليه أكثر سهولة بالنسبة للمرافق الأصغر والمجتمعات المحلية.

فيما يلي نظرة على ما نعرفه عن لقاح موديرنا وكيف يمكن مقارنته بلقاح فايزر.



الفرق بين لقاح موردينا ولقاح فايزر

مدى فاعلية لقاح Moderna

كان لقاح Moderna فعالاً في الوقاية من حالات كورونا بشكل إجمالي وفي الحد من Covid-19 الشديدة أثناء التجربة، وبلغت فعالية اللقاح 94.1٪ ، وتحدث بعد 14 يومًا على الأقل من الجرعة الثانية، وفقًا لوثيقة إحاطة صادرة عن لجنة استشارية لإدارة الغذاء والدواء.

في تجربة موديرنا، كان اللقاح فعالًا عبر الفئات العمرية والجنس والمجموعات العرقية والإثنية ، والمشاركين الذين يعانون من أمراض مصاحبة طبية مرتبطة بارتفاع مخاطر الإصابة بفيروس Covid-19 ، وفقًا لوثيقة الإحاطة. كان حوالي 10 ٪ من المشاركين في الدراسة من السود و 20 ٪ من أصل لاتيني أو لاتيني.

كيف يعمل لقاح Moderna

مثل لقاح شركة فايزر ، توفر موديرنا مرسال الحمض النووي الريبي ، أو mRNA ، وهي وصفة وراثية لصنع قطعة من النتوءات الموجودة فوق فيروس كورونا.

وبمجرد حقنها ، يصنع الجهاز المناعي للجسم أجسامًا مضادة لتلك النتوءات، وإذا تعرض الشخص الملقح لاحقًا لفيروس كورونا ، فيجب أن تكون تلك الأجسام المضادة على أهبة الاستعداد لمهاجمة الفيروس.

يحتوي لقاح Moderna على وجه الخصوص على mRNA اصطناعي يرمز لهيكل يسمى "بروتين سكري مرتفع مثبت قبل الاندماج" للفيروس، كما يحتوي اللقاح أيضًا على مواد دهنية تسمى الدهون ، التروميثامين ، هيدروكلوريد التروميثامين ، حمض الخليك ، أسيتات الصوديوم والسكروز.

كيف يختلف لقاح موديرنا عن لقاح فايزر؟

اللقاحان متشابهان للغاية ، لكن لديهما بعض الاختلافات الرئيسية التي تجعل لقاح موديرنا "أكثر مرونة":

الفعالية: أظهر لقاح موديرنا وفايزر-بيو إن تك مستويات فعالية مماثلة تقترب من 95٪.

البنية: كلا اللقاحين يعتمدان على mRNA ، أو messenger RNA ، للعمل ، على الرغم من اختلاف الهياكل والتركيب قليلاً.

التخزين البارد: لقاح موديرنا يتفوق على فايزر بأنه لا يحتاج إلى الاحتفاظ به في درجات حرارة شديدة البرودة، فيجب تخزين لقاح فايزر عند 75 درجة تحت الصفر ، أي حوالي 50 درجة أبرد من أي لقاح يستخدم حاليًا في الولايات المتحدة، ولكن لقاح مودرينا يمكن وضعه في الثلاجة لمدة تصل إلى 5 أيام فقط قبل انتهاء صلاحيته.

تشير هذه الاختلافات إلى أن لقاح فايزر يمكن استخدامه بشكل أكبر للمؤسسات الكبرى ذات البنية التحتية الراسخة مثل المستشفيات ، في حين قد تكون موديرنا أكثر فائدة للمرافق الأصغر مثل السلسلة المحلية أو الصيدلاني.

الجرعة والتوقيت: يتم إعطاء لقاح موديرنا كجرعتين 100 ميكروغرام بفاصل 28 يومًا، و يُعطى لقاح فايزر على شكل جرعتين 30 ميكروغرام تعطى بفاصل 21 يومًا.

العمر: إذا تم الترخيص ، فسيتم استخدام لقاح موديرنا للأشخاص الذين يبلغون من العمر 18 عامًا أو أكثر ، بينما يُسمح بلقاح فايزر للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر.