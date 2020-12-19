شكرا لقرائتكم خبر عن لا داعى للقلق.. 4 أشخاص فقط من بين مئات الآلاف أصيبوا بحساسية بعد لقاح فايزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب ما لا يقل عن 4 أشخاص بردود فعل تحسسية بعد فترة وجيزة من تلقي لقاح كورونا الجديد من شركة فايزر في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه الطعام يجب أن يقلقوا عند تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث تشير البيانات حتى الآن إلى أن هذا اللقاح آمن بالنسبة للغالبية العظمى من المصابين بالحساسية الذين يحصلون عليه ولا يزال من غير الواضح تمامًا سبب حدوث هذه التفاعلات الأربعة المعروفة، أو ما إذا كانت مرتبطة بإعطاء اللقاح من عدمه.

أربعة ردود فعل تحسسية من بين مئات الآلاف من التطعيمات

ووفقًا لموقع نيويورك تايمز، في الأسبوع الماضي، أصيب اثنان من العاملين في الخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة بردود فعل تحسسية غير مهددة للحياة بعد تلقيهم جرعات Pfizer الأولى تعافى كلاهما بعد تلقي حقنة من الإبينفرين.

هذا الأسبوع، أصيب شخصان آخران، هذه المرة في ولاية ألاسكا، بردود فعل تحسسية بعد فترة وجيزة من تلقي لقاح فايزر ولم يكن لأحد هؤلاء الأشخاص أي تاريخ من ردود الفعل التحسسية وأعراض "زيادة في ضربات القلب وضيق في التنفس وطفح جلدي واحمرار".

في الوقت الحالي، توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالسماح لكل شخص مؤهل لتلقي اللقاح في الولايات المتحدة (في الغالب، هذا فقط العاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين في دور رعاية المسنين في الوقت الحالي) بتناوله ، مع استثناءين:

-الأشخاص الذين "عانوا من رد فعل تحسسي شديد بعد جرعة سابقة من هذا اللقاح"

-والأشخاص الذين "لديهم رد فعل تحسسي شديد تجاه أي مكون من مكونات هذا اللقاح."

واتخذ المنظمون البريطانيون نهجًا أكثر تحفظًا، مشيرين إلى أن "الأشخاص الذين لديهم تاريخ كبير من ردود الفعل التحسسية لا يتلقون هذا التطعيم".

ولكن تم بالفعل حقن اللقاح في أكثر من 137.800 شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة ، وفي الولايات المتحدة، تم شحن أكثر من 2.9 مليون جرعة إلى الولايات هذا الأسبوع.

أعلن عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو الخميس أن 5200 عامل رعاية صحية في مدينته قد حصلوا على طلقات، منذ بدء التوزيع هناك يوم الاثنين.

لا يزال الخبراء في حيرة بشأن ما يمكن أن يحدث مع ردود الفعل التحسسية الأربعة المبلغ عنها، من بين مئات الآلاف من اللقاحات، حيث لا يوجد الكثير من حيث المكونات في اللقاح التي قد تؤدي إلى رد فعل تحسسي، ولم يكن هناك حساسية.

وأخبر الدكتور سانجيف جاين، اختصاصي الحساسية المعتمد من مجلس الإدارة، وأخصائي المناعة، والرئيس التنفيذي لشركة كولومبيا أليرجي في وقت سابق، أنه من المحتمل أن يكون هؤلاء الأشخاص يعانون من تفاعلات حساسية نادرة للغاية تجاه مكون البولي إيثيلين جليكول في اللقاح، ولكن قد يكون هناك شيء آخر يحدث أيضًا .