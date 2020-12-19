مركز علمى روسى يعلن إجراء تجارب لقاح موحد ضد الإنفلونزا وكورونا قريبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى بعض المنظمات الصحية حول العالم إلى إيجاد لقاح موحد ضد فيروس كورونا المستجد والإنفلونزا العادية، وفى هذا الصدد، قال رينات ماكسيوتوف مدير عام مركز "فيكتور"، إنه يجري حاليا النظر في قرار الانتقال إلى دراسات ما قبل السريرية الموسعة للقاح موحد ضد الإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19."
وأضاف مدير المركز العلمى الروسى، في برنامج تليفزيونى: أن "اللقاح المعتمد على فيروس الإنفلونزا المؤتلف، كما نتوقع، سيوفر الحماية ضد كل أنواع وأشكال فيروسات الإنفلونزا الموسمية، وكذلك ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، كما ذكر أنه تم بالفعل، اختبار هذا النموذج الأولي للقاح على الحيوانات في المختبر، وقد أظهر قدرته المناعية، ويتم الآن اتخاذ قرار بخصوص الانتقال إلى التجارب الموسعة قبل السريرية.
في وقت سابق، كان قد أعلن ماكسيوتوف، أن المختصين في المركز، يعملون في مجال تصميم لقاح موحد ضد الإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد، وأشار إلى أن الدراسات دلت على أن الإصابة في آن واحد بعدوى الإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد، تزيد بشدة من سريان الإنفلونزا وتؤدي إلى الموت، وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 74.78 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالى الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و674137.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019، وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالى الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات 314049 17423799 المتحدة الهند 145136 10004599 البرازيل 185650 7162978 روسيا 49762 2791220 فرنسا 60229 2442990 المملكة المتحدة 66541 1977167 إيطاليا 67894 1921778 إسبانيا 48926 1797236 الأرجنتين 41672 1531374 كولومبيا 40019 1482072.
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