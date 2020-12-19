شكرا لقرائتكم خبر عن مركز علمى روسى يعلن إجراء تجارب لقاح موحد ضد الإنفلونزا وكورونا قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى بعض المنظمات الصحية حول العالم إلى إيجاد لقاح موحد ضد فيروس كورونا المستجد والإنفلونزا العادية، وفى هذا الصدد، قال رينات ماكسيوتوف مدير عام مركز "فيكتور"، إنه يجري حاليا النظر في قرار الانتقال إلى دراسات ما قبل السريرية الموسعة للقاح موحد ضد الإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19."

وأضاف مدير المركز العلمى الروسى، في برنامج تليفزيونى: أن "اللقاح المعتمد على فيروس الإنفلونزا المؤتلف، كما نتوقع، سيوفر الحماية ضد كل أنواع وأشكال فيروسات الإنفلونزا الموسمية، وكذلك ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، كما ذكر أنه تم بالفعل، اختبار هذا النموذج الأولي للقاح على الحيوانات في المختبر، وقد أظهر قدرته المناعية، ويتم الآن اتخاذ قرار بخصوص الانتقال إلى التجارب الموسعة قبل السريرية.