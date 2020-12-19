كورونا يضرب بريطانيا بسلالة "أسرع انتشارا".. قلق متزايد وقيود مشددة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال كريس ويتي أكبر مسؤول طبي في إنجلترا، السبت، إن سلالة جديدة من كوفيد-19 اكتشفت في بريطانيا يمكن أن تنتشر بوتيرة أسرع.

وأضاف أنه يجري العمل بشكل عاجل للتأكد من أنها لا تسبب معدل وفيات أعلى.



وتابع ويتي في بيان: "كما أُعلن يوم الإثنين، اكتشفت المملكة المتحدة نوعا جديدا من فيروس كوفيد-19"، بحسب "رويترز".

وقال: "نتيجة للانتشار السريع للنوع الجديد والبيانات الأولية ومعدلات الإصابة المتزايدة بسرعة.. فإن السلالة الجديدة يمكن أن تنتشر بسرعة أكبر".

وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن رئيس الوزراء عقد مؤتمرا عبر الهاتف مع كبار وزرائه اليوم، لبحث القلق بشأن سلالة جديدة من فيروس كوفيد-19 يزداد انتشارها في أنحاء بريطانيا.

وقالت الحكومة، الإثنين، إن ارتفاع عدد الإصابات قد يكون مرتبطا جزئيا بنوع جديد من الفيروس أكثر قدرة على الانتشار، مما دفعها إلى تشديد القيود من أجل الحد من انتشار كوفيد في لندن ومناطق أخرى من البلاد.