القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال كريس ويتي أكبر مسؤول طبي في إنجلترا، السبت، إن سلالة جديدة من كوفيد-19 اكتشفت في بريطانيا يمكن أن تنتشر بوتيرة أسرع.
وأضاف أنه يجري العمل بشكل عاجل للتأكد من أنها لا تسبب معدل وفيات أعلى.
وتابع ويتي في بيان: "كما أُعلن يوم الإثنين، اكتشفت المملكة المتحدة نوعا جديدا من فيروس كوفيد-19"، بحسب "رويترز".
وقال: "نتيجة للانتشار السريع للنوع الجديد والبيانات الأولية ومعدلات الإصابة المتزايدة بسرعة.. فإن السلالة الجديدة يمكن أن تنتشر بسرعة أكبر".
وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن رئيس الوزراء عقد مؤتمرا عبر الهاتف مع كبار وزرائه اليوم، لبحث القلق بشأن سلالة جديدة من فيروس كوفيد-19 يزداد انتشارها في أنحاء بريطانيا.
وقالت الحكومة، الإثنين، إن ارتفاع عدد الإصابات قد يكون مرتبطا جزئيا بنوع جديد من الفيروس أكثر قدرة على الانتشار، مما دفعها إلى تشديد القيود من أجل الحد من انتشار كوفيد في لندن ومناطق أخرى من البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يضرب بريطانيا بسلالة "أسرع انتشارا".. قلق متزايد وقيود مشددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.