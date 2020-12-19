ماليزيا تواجه كورونا بمليون جرعة من لقاح فايزر في فبراير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت ماليزيا، السبت، إنها تتوقع تسلم أول دفعة من لقاح فايزر/بيونتيك ضد كوفيد-19 في فبراير/شباط.

وأعلنت ماليزيا الشهر الماضي أنها توصلت إلى اتفاق لشراء 12.8 مليون جرعة من اللقاح، لتصبح بذلك أول دولة في جنوب شرق آسيا تبرم صفقة مع شركة الأدوية الأمريكية فايزر، حسب تقرير نشرته وكالة برناما الرسمية الماليزية للأنباء.



وبموجب الصفقة، ستسلم فايزر ماليزيا أول مليون جرعة من اللقاح في الربع الأول من عام 2021، وسترسل بعد ذلك 1.7 مليون ثم 5.8 مليون ثم 4.3 مليون جرعة من اللقاح تباعا على مدار الأرباع السنوية المتبقية، بحسب "رويترز".

وقال وزير التجارة محمد عزمين علي إن الحكومة تجري أيضا محادثات مع شركات أدوية أخرى للحصول على المزيد من اللقاحات.

وأبرمت فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك صفقات إمداد مع العديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وكندا وأستراليا وبريطانيا.

وتتوقع الشركتان إنتاج ما يصل إلى 50 مليون جرعة من اللقاح العام الحالي، وما يصل إلى 1.3 مليار جرعة في عام 2021.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن هناك ما يربو على 150 لقاحا يجري تطويرها وتجربتها عالميا للتصدي إلى جائحة كوفيد-19، ومن بينها 48 لقاحا يتم اختبارها على البشر.