تطور مهارات الطفل في الشهر الثامن

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 ديسمبر 2020 07:46 مساءً - يتطور نمو الرضيع في الشهور الأولى من عمره، ومع كل شهر يمر تظهر لديه بعض المهارات والتطورات الجديدة في حال كان ينمو بشكل سليم وبصحة جيدة، ولذلك يمكن تتبع نمو طفلك حتى تتأكدي من سلامته الصحية والنفسية، ولذلك تقدم لك طبيبة الأطفال عزيزة أبو الرب، إستشارية طب الأطفال أهم ملامح تطور نمو الطفل في الشهر الثامن كالآتي.

وزن وطول الطفل في الشهر الثامن

أصبح له ذوقه في الطعام الصلب

يصل وزن الطفل في الشهر الثامن من عمره إلى ما بين 7_9 كيلو جرامات.

وأصبح الطول 69.5 للذكور و67.8 للإناث، ومحيط الرأس 43 سم تقريباً، وما أقل أو أكبر من ذلك بخصوص محيط الرأس ينذر بالخطر.

أصبح طفلك يتناول الطعام الصلب بالتدريج.

يمكن في هذه السن أن يتناول الشوفان المطحون المخلوط بالحليب.

يمكن أن يتناول الأرز المطبوخ مع الحليب.

تقدم له اللبن الزبادي.

ويقدم له الخضار المسلوقة.

وتقدم له الفواكه المهروسة.

يمنع تقديم الملح والسكر والعسل.

الحركة والمهارات

يزحف على بطنه

يزحف على بطنه.

يتحرك إلى الأمام وهو جالس.

يحبو بيد واحدة.

يقف ويستند على الأثاث.

وقد تقل ساعات نومه لأنه أصبح أكثر نشاطاً وحيوية ويريد أن يكتشف البيئة من حوله.

التطوراللغوي

يقول ماما، تاتا، دادا.

يقلد صوت القطار مثلاً.

يقلد النغمة الموسيقية لبعض الكلمات.

يصفق عندما يعجبه أي شيء حوله.

التطور الاجتماعي

يشعر بالوحدة