أسباب جفاف بشرة طفلك و16 طريقة للعلاج

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 ديسمبر 2020 07:46 مساءً -

جفاف بشرة الطفل حالة يتعرض لها غالبية المواليد الجدد والرضع الأكبر سناً، وينتشر على الوجه والجلد عموماً، وفي معظم الحالات لا يعتبر ضاراً، حيث يمكن التخلص منه بشكل طبيعي، نظراً لأن بشرة الطفل تكون حساسة وبالتالي فإن معظم حالات هذا الجفاف تعد بسيطة ومؤقتة وغير مقلقة، وهذا لا يمنع أن بعضاً منها قد يحتاج إلى مشورة متخصص وعلاج ومراقبة مستمرة. معنا الدكتور محمد القاضي أستاذ الأمراض الجلدية بالجامعة لتوضيح أسباب جفاف بشرة طفلك وطرق علاجها

علامات جفاف البشرة عند الطفل

علامات جفاف جلد الطفل متنوعة

علامات بيضاء تقشر على الحواف..خشونة الجلد وتقشره..قشور عندما يفرك جلد الطفل

بقع حمراء جافة..الحفاظات الرطبة أقل من المعتاد ..البول أغمق وأكثر تركيزاً

الخمول والنشاط القليل..جفاف الفم والشفاه..عدم وجود دموع عند البكاء

بشرة شاحبة جافة عند الضغط على جلد الطفل

أسباب جفاف بشرة طفلك

الطفل بشرته ناعمة جداً وحساسة وعليك أن تحافظي عليها، ولكن يحدث أنك قد تقومين بأمور تضرها وتسبب لها الجفاف دون قصد، إضافة إلى أن البشرة الجافة

من الممكن أن تؤذي حاجز البشرة وتسبب تهيجها والشعور بعدم الارتياح، لذا من المهم أن تعرفي الأسباب التي تؤدي إلى جفاف بشرة طفلك

الاستحمام

الاستحمام بالماء الساخن..يضر بالبشرة

استحمام طفلك وإبقاؤه في الحوض لفترات طويلة سبب شائع للبشرة الجافة، وكذلك الاستحمام بالماء الساخن

لذا من المهم أن تحرصي على أن تكون درجة حرارة الماء مناسبة لطفلك، يفضل الاستحمام بماء دافئ ولمدة 3 إلى 5 دقائق فقط

مع تجنب ترك الطفل يجلس أو يلعب لفترة طويلة في الماء والصابون، وذلك لأن مياه الصنبور تعتبر قاسية على بشرة الطفل ومرتبطة بمشاكل جفاف البشرة

الشامبو والصابون

العديد من الصابون والشامبوهات تعمل على تنظيف البشرة عن طريق إزالة الزيت، مما يسبب زيادة جفاف الطفل أو تفشيه في حالة وجوده

عليك استخدام المستحضرات المعدة خصيصاً للأطفال وذات نوعية جيدة تساهم في جعل المياه أكثر نعومة وطراوة على بشرة الطفل

ويمكنك استشارة الطبيب أو الصيدلي حول مستحضرات خاصة لا تسبب الجفاف لبشرة طفلك

المنتجات المعطرة

ابتعدي عن الأصباغ والعطور

ينصح على الدوام بالابتعاد عن المنتجات التي تحتوي الأصباغ والعطور، فهي قد تسبب الجفاف وتهيج الجلد أيضاً

تحدثي مع طبيب الأطفال لمعرفة ما إذا كان المنتج مناسباً، من المهم تجنب استخدام منتجات البالغين، فهي شديدة للغاية، وتميل لتجفيف جلد طفلك

مطريات الغسيل

من المفضل لجلد الطفل القيام بتنظيف كل ما يلمسه مثل الفراش، المناشف والملابس، بمنظفات غسيل ناعمة معدة للأطفال؛ إذ ان مطريات الغسيل العادية يمكن أن تهيج جلد الطفل وقد تتسبب بجفافه؛ لهذا عليك الابتعاد عنها

أشعة الشمس

ابتعدي عن أشعة الشمس القوية

تعرض بشرة طفلك لأشعة الشمس قد يتسبب له بالأذى، لذا تجنبي تعرضه المباشر لأشعة الشمس في الساعات التي تكون فيها قوية

يمكنك إلباسه ملابس واقية، قبعة واسعة الحواف ونظارات شمسية حتى تحمي عيونه من الأشعة الضارة مع استخدام كريم واقٍ للشمس

الحالة الجوية

يحدث عادة جفاف البشرة في فصل الشتاء أكثر من المواسم الأخرى؛ وذلك يعود لأن الرطوبة في الهواء تكون عادة أقل بكثير

عليك أن تولي عناية خاصة ببشرة طفلك في هذه الفترات، من خلال ترطيبها باستخدام كريمات الترطيب.

التي تحمي بشرة طفلك من الجفاف لمدة 24 ساعة، وتجنب الأشياء التي تؤدي إلى الحساسية

طرق لعلاج جفاف بشرة الطفل

ضعي كمية مناسبة من مرطب البشرة

احرصي على استخدام الصابون الطبي المخصص للأطفال عند غسل البشرة، فهو صابون مرطب ولطيف وخالٍ من أي عطور أو مطهرات ابتعدي تمامًا عن الصابون الذي لا يحتوي على مواد مرطبة، حتى لا يتسبب في جفاف بشرة طفلكِ وحرمانها من زيوتها الطبيعية ضعي كمية مناسبة من مرطب البشرة على وجنتي طفلكِ، ودلكيهما بعناية خاصة بعد الاستحمام، تعويضًا عن نسبة الزيوت التي يفقدها في الاستحمام وفي حالة استمرار جفاف بشرة طفلك، ضعي طبقة سميكة من الزيوت المرطبة، أو حاولي تغيير المستحضر إلى كريم أو مرهم أكثر سمكًا لا تكثري من عدد مرات تحميم طفلكِ أسبوعيًّا؛ لأن ذلك يؤدي إلى إزالة الترطيب الطبيعي والزيوت الطبيعية التي تفرزها بشرة طفلكِ ولا داعي لتحميمه بالكامل كل مرة، إذ إن تكرار التعرض لمياه الصنبور يرتبط في بعض الأحيان بمشاكل جفاف البشرة استخدمي الماء الفاتر أو الدافئ عند الاستحمام، فالماء الساخن بشكل زائد على المطلوب يتسبب في احمرار جلد الطفل وتهيجه احرصي على إضافة المرطب الخاص بالأطفال إلى الماء لتقليل جفاف بشرته، وبعد الاستحمام ضعي مستحضر الترطيب الخاص بطفلك جففي بشرة طفلك بلطف بفوطة قطنية، ولا تنسيْ استخدام المنتجات الطبيعية بشكل أكبر يمكنكِ استخدام زيت الزيتون في ترطيب بشرة طفلكِ وجسمه أيضًا، مع الانتباه لحالة الجو والملابس. في الأيام التي ترتفع فيها درجة الحرارة، يجب تخفيف ملابس الطفل واللجوء للملابس المناسبة له في مثل ذلك الجو. ارتفاع الحرارة من العوامل التي تؤثر على جلد الطفل وتؤدي لاحمرار الجلد وجفافه اختاري المنتجات المصنوعة من القطن الخالص لطفلكِ، سواءً في وسائد النوم أو الملابس التي تحتك بجسمه يمكنك استخدام زيت الزيتون في ترطيب بشرة وجسم طفلك، والتخفيف من استخدام المستحضرات الخاصة بالأطفال كذلك زيت البابونج، يمكنك أيضًا استبدال زيت البابونج بزيت الزيتون، الذي له التأثير نفسه في ترطيب بشرة وجلد طفلك الزيوت المرطبة بعامة لها تأثير كبير على بشرة الطفل وجلده

والآن عزيزتي الأم هل لديك استفسارات جديدة عن أسباب جفاف بشرة طفلك؟ هيا اكتبيها في المربع أدناه وسوف يجيب عنها خبراء الخليج 365