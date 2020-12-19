أجمل أسماء المواليد العربية

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 ديسمبر 2020 07:46 مساءً - هل قررت ماذا سيكون اسم مولودك أو مولودتك؟، ان لم يحدث ذلك، فلم توفقي في أن تختاري اسماً لمولودك، وليس لديك قائمة لاختيارك، فقد جمعت لك " الخليج 365" هذه القائمة من الأسماء لاختيار اسم مولودك القادم، وكل ما عليك هو التعرف عليها كالآتي.
أميرة: الملكة ذات الشرف.
تغريد: صوت غناء الطيور المرتفعة.
جلنار: اسم يطلق على زهرة الرمان.
حوراء: الفتاة التي اشتد بياض عينها.
يافع: من شارف في البلوغ والمجد والشرف أو السامي.
رائف: العاطف أو الحنون أو الراحم.
أدم: نسبة لسيدنا آدم.
نيار : شدة ضوء النار وحرها.
لؤي: الثور الوحشي.
عمار: معمر الأرض.
أمجد: من طلب المجد.
أيهم : الأسد
والآن عزيزتي الأم إذا كان لديك إسماً لا تعرفي معناه، ضعيه في المربع أدناه وسوف نزودك بالمعنى كما تحبين.