أجمل أسماء المواليد العربية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 ديسمبر 2020 07:46 مساءً - هل قررت ماذا سيكون اسم مولودك أو مولودتك؟، ان لم يحدث ذلك، فلم توفقي في أن تختاري اسماً لمولودك، وليس لديك قائمة لاختيارك، فقد جمعت لك " الخليج 365" هذه القائمة من الأسماء لاختيار اسم مولودك القادم، وكل ما عليك هو التعرف عليها كالآتي.

أميرة: الملكة ذات الشرف.

الملكة ذات الشرف

تغريد: صوت غناء الطيور المرتفعة.

جلنار: اسم يطلق على زهرة الرمان.

زهر الرمان

حوراء: الفتاة التي اشتد بياض عينها.

يافع: من شارف في البلوغ والمجد والشرف أو السامي.

المجد والسمو

رائف: العاطف أو الحنون أو الراحم.

أدم: نسبة لسيدنا آدم.

نيار : شدة ضوء النار وحرها.

نيار شدة ضوء النار

لؤي: الثور الوحشي.

عمار: معمر الأرض.

أمجد: من طلب المجد.

أيهم : الأسد

أيهم يعني الأسد

والآن عزيزتي الأم إذا كان لديك إسماً لا تعرفي معناه، ضعيه في المربع أدناه وسوف نزودك بالمعنى كما تحبين.





