شكرا لقرائتكم خبر عن «تؤثر على القدرة الجنسية للرجال».. هل أضرار السمنة على الرجال والنساء متساوية؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نصح الدكتور ياسر عبدالرحيم، أستاذ جراحات السمنة والسكر والمناظير بجامعة عين شمس وعضو الاتحاد العالمى لجراحات السمنة، بإجراء بعض الفحوصات لمرضى السمنة قبل إجراء عملية تكميم المعدة، للاطمئنان على الحالة الصحية بشكل عام، ومعرفة إذا كان المريض يعاني من أي أمراض قد تؤثر على عملية التكميم أو تتعارض مع التخدير، مع ضرورة فحص التاريخ المرضى قبل العملية بواسطة جراح السمنة.

وأوضح «عبدالرحيم» أن إجراء عمليات تكميم المعدة، تتم لمن تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 65 عاما، ويمكن إجراؤها للأطفال بدءا من عمر 12 إلى 17 عاما، بشرط التأكد من قدرة الشخص على إتباع التعليمات بصرامة بعد إجراء العملية.

وقال إن مصر تعتبر من أهم دول العالم على الإطلاق في علاجات وجراحات السمنة، في ظل امتلاكها كوادر طبية مؤهلة لإحداث نتائج مبهرة قد تصل أعلى بكثير من دول مشهورة بعلاج وجراحات السمنة المفرطة مثل الهند.

وأكد أستاذ جراحات السمنة والسكر والمناظير، أن العلاقة بين السمنة والحمل تعد «علاقة عكسية»، فإذا كان وزن السيدة صحي كانت فرصة حدوث الحمل أكبر، والعكس، لذلك التخطيط للإنجاب يستلزم التخلص من الوزن الزائد حتى لا يحدث مشاكل صحية للأم والجنين، فزيادة الوزن تعرقل الجهود المبذولة لحدوث الحمل، بسبب تأثيرها على الهرمونات، وأنماط التبويض.

وأشار إلى أن السمنة خلال فترة الحمل قد تسبب مرض «الحمل السكري» أو «تسمم الحمل»، بسبب ارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي ينذر بولادة مبكرة ويزيد من فرص الولادة القيصرية، كما يزيد من مخاطر تعرض الأم للنزيف أو للإصابة بالجلطات بعد الولادة.

وكشف «عبدالرحيم»، أن تأثير أضرار السمنة على الرجال والنساء «شبه متساو»، ولكن يزيد الضرر على الرجال قليلا، حيث تؤثر السمنة بشكل خاص على هرمونات الذكورة والقدرة الجنسية وصحة البروستاتا.