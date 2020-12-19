شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة هندية: السكتة الدماغية وتغير الحالة العقلية خطر لمصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة صادرة في الهند، أن الأشخاص الذين يدخلون المستشفى مصابين بفيروس كورونا والمشاكل العصبية بما في ذلك السكتة الدماغية والارتباك، يكونون أكثر عرضة للوفاة من المرضى الآخرين المصابين بكورونا، طبقا لما ورد في موقع thehealthsite.

وأجريت الدراسة قام بتقييم البيانات من 4711 مريضًا من فيروس كورنا تم قبولهم في مركز مونتيفيوري الطبي في الولايات المتحدة خلال فترة الستة أسابيع بين 1 مارس 2020 و16 أبريل 2020.



السكتة الدماغية

وفقًا للعلماء، بمن فيهم أولئك من كلية ألبرت أينشتاين للطب في الولايات المتحدة، فإن 581 من أصل 4711 مريضًا يعانون من مشاكل عصبية خطيرة بما يكفي لتصوير الدماغ.



السكتة الدماغية

كما قال ديفيد ألتشول مؤلف مشارك من الدراسة من كلية الطب ألبرت أينشتاين،" أنه يمكن للمستشفيات استخدام هذه المعرفة لتحديد أولويات العلاج، ونأمل أن تنقذ المزيد من الأرواح خلال هذا الوباء".



السكتة الدماغية

وأضاف ألتشول: "تتفق هذه النتيجة غير المعتادة مع دراسات أخرى أجريت على الأشخاص المصابين بفيروس كورنا في الإشارة إلى أن الإصابة بفيروس كورونا الجديد هي فى حد ذاتها عامل خطر للإصابة بالسكتة الدماغية".



السكتة الدماغية

ويعتقد الباحثون، أن النتائج لديها القدرة على تحديد جهود العلاج وتركيزها على الأفراد الأكثر عرضة للخطر، ويمكن أن تقلل من وفيات كورونا، وكانت في الدراسة، قالوا إن 55 مشاركًا تم تشخيص إصابتهم بسكتة دماغية وأن 258 شخصًا أظهروا ارتباكًا أو تغيروا في قدرة التفكير.