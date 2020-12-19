شكرا لقرائتكم خبر عن FDA: أغلب الآثار الجانبية للقاح مودرنا خفيفة ومؤقتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بلقاح مودرنا لكورونا أمس الجمعة للاستخدام في حالات الطوارئ، وخلصوا إلى أنه لا توجد مخاوف تتعلق بالسلامة للقاح الجديد، لكن هذا لا يعني أن اللقاح المكون من جرعتين خالٍ من الآثار الجانبية، لكن هذه الآثار الجانبية كانت خفيفة أو معتدلة وتستمر يومًا إلى ثلاثة أيام بعد التطعيم وأصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وثيقة إعلامية مؤلفة من 53 صفحة عن لقاح مودرنا تعطي نظرة أكثر تفصيلاً حتى الآن حول مدى أمان وفعالية اللقاح.

يُتوقع من معظم هذه اللقاحات عمومًا التي تولد استجابة مناعية في الجسم بشكل عام ، كانت ردود الفعل هذه مزعجة ولكنها غير مهددة وكانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا هي:

-ألم في موقع الحقن (91.6٪)

-التعب (68.5٪)

-الصداع (63.0٪)

-آلام العضلات (59.6٪)

-آلام المفاصل (44.8٪)

-قشعريرة (43.4٪).

من الصعب مقارنة مرشح مودرنا مباشرة بلقاح فايزر، الذي حصل على موافقة طارئة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الجمعة الماضي.

واتبعت التجربتان السريريتان بروتوكولات مختلفة وقسمتا المشاركين بشكل مختلف على سبيل المثال ، قسمت دراسة فايزر النتائج حسب العمر إلى مجموعتين: أكبر وأقل من 55 عامًا بينما وضع الدراستين جنبًا إلى جنب يشبه مقارنة التفاح والبرتقال، يبدو أن جرعة موديرنا تحمل آثارًا جانبية أكثر شيوعًا وشدة من تلك التي تحملها شركة فايزر.

كانت التفاعلات الأكثر شيوعًا مع لقاح فايزر هي الألم في موقع الحقن (84٪) ، والتعب (63٪) ، والصداع (55٪) ، وآلام العضلات (38٪) ، والقشعريرة (32٪) ، وآلام المفاصل (24٪) ، و حمى (14٪).

وجدت هذه التجارب السريرية الضخمة - التي تضم كل منها عشرات الآلاف من الأشخاص - أن كلا اللقاحين يحميان بشكل كبير من كورونا، حقنة فايزر فعالة بنسبة 95٪ ، ولقاح موديرنا فعال بنسبة 94٪. ليس من الواضح ما إذا كان أي من اللقاحين يمنع انتقال الفيروس، وليس من المعروف كم ستستمر هذه الحماية.

على الرغم من أن معظم الآثار الجانبية المبلغ عنها كانت خفيفة أو معتدلة ، كانت هناك ردود فعل شديدة بين المشاركين أبلغ 16.5٪ ممن تلقوا لقاح موديرنا عن آثار جانبية خطيرة مقارنة بـ 3.7٪ مع الدواء الوهمي.

تتكون هذه إما من ردود فعل في موقع الحقن ، مثل الألم أو التورم ، أو ردود فعل جهازية للقاح ، مثل الحمى والصداع والتعب والغثيان والقيء. ب

في حين أن الغالبية العظمى من ردود الفعل استمرت يومين أو ثلاثة أيام ، كان لبعض المشاركين آثار جانبية استمرت أكثر من أسبوع ، وكان 12 ٪ من المشاركين لديهم آثار جانبية نموذجية على مستوى الجسم ، مثل التعب أو الصداع ، والتي استمرت أكثر من سبعة أيام ، مقارنة إلى 10٪ من مجموعة الدواء الوهمي.

حوالي 4٪ لديهم تفاعلات متعلقة بالذراع المحقونة استمرت أكثر من أسبوع بعد الحقن مقارنة بـ 1٪ من مجموعة الدواء الوهمي. كانت تلك الآثار الجانبية الخاصة بالذراع هي الأكثر شيوعًا ألمًا وتورمًا في العقد الليمفاوية في الإبط.

كانت التغييرات في حجم واتساق الغدد الليمفاوية في الإبط من الآثار الجانبية الشائعة التي استمرت عادةً يومًا أو يومين. أبلغ 10 ٪ من المتطوعين الذين تم تحصينهم عن الآثار الجانبية بعد الجرعة الأولى (مقارنة بـ 5 ٪ على الدواء الوهمي) ، ولاحظ 14 ٪ ذلك بعد الجرعة الثانية الداعمة (مقارنة بـ 4 ٪ من مجموعة الدواء الوهمي).

كما لاحظت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بعض الآثار الجانبية التي يمكن أن تترافق مع اللقاح لكن هذه الآثار الجانبية كانت نادرة جدًا ، مما يجعل من الصعب للغاية معرفة ما إذا كانت مرتبطة بالفعل ثلاثة أشخاص تلقوا لقاح موديرنا طوروا فيما بعد شلل بيل ، وهي حالة تضعف عضلات الوجه التي عادة ما تكون مؤقتة ، مقارنة بشخص تلقى الحقن الوهمية.

واحدة من حالات شلل بيل كانت شديدة: امرأة تبلغ من العمر 67 عامًا مصابة بداء السكري "تم نقلها إلى المستشفى بسبب سكتة دماغية بسبب شلل في الوجه الجديد بعد 32 يومًا من التطعيم" ، حسبما ذكر تقرير إدارة الغذاء والدواء.