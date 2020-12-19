شكرا لقرائتكم محمد صلاح: أنا من أفضل لاعبي العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد محمد صلاح جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري أن طموح الفراعنة هو التتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا التي ستقام بالكاميرون.

وقال محمد صلاح في حوار أجرته معه صحيفة "آس" الإسبانية إن المنتخب المصري يتطور أداءه مع المدير الفني الجديد حسام البدري.

وأضاف: تأهلنا تقريباً إلي نهائيات أمم إفريقيا والتي لم نتوج بها منذ قرابة الــ10 سنوات.. الجميع يسعي لاستعادة اللقب لمصر لإسعاد الجماهير ومن أجل أنفسنا.

وأوضح محمد صلاح أنه يتمني تتويج المنتخب المصري بلقب بطولة أمم إفريقيا في نسختها المقبلة.

وأكد: من الصعب التكهن حالياً بمن سيتوج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي، خاصة أن الوقت مبكراً للغاية ولكن ليفربول يلعب بصورة جيدة ويسعي للفوز باللقب.

وقال صلاح إن هدفه دوما هو تحقيق طموحات فريقه قبل الألقاب الفردية، فهو دون شك يتمنى أن يحطم كل الأرقام القياسية والفوز بلقب الحذاء الذهبي للمرة الثالثة على التوالي في "البريميرليغ" ولكن الأهم هو فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي.

وأردف: نعم بالتأكيد أنا واحد من أفضل لاعبي العالم، عندما أنظر إلى الخلف في مسيرتي أود أن أشعر بأنني حققت شيئًا مميزًا، لهذا أحاول بذل قصارى جهدي في كل مباراة وكل عام من أجل النادي ولنفسي أيضًا.