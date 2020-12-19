كل ما لا تعرفه حول لقاحات فيروس كورونا

قاحات كثيرة ظهرت لفيروس كورونا بعد أن أودى بحياة الكثيرين خلال الشهور القليلة الماضية. إليك الكثير من الأسئلة التي تدور حول تلك اللقاحات.

أكد د. مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن هناك مخاوف من لقاحات الكورونا، وتختلف الآراء حول لقاحات فيروس كورونا المستجد التي لاتزال قيد التجارب.

وتزداد مخاوف البعض فيما يتعلق بالأمان، وما إذا كان هناك حاجة للقاح وما إذا كانت المؤسسات وشركات الأدوية محل ثقة، بالإضافة إلى عدم اليقين الملحوظ في الدراسات العلمية.

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شكوك حول لقاح كورونا

تعد اللقاحات مفيدة جداً في مكافحة الأوبئة المعدية، فهي تمنع وفاة 6 ملايين شخص كل عام في العالم. كما أن العديد من الدراسات خاصة التجارب الثالثة الإكلينيكية أثبت أنها آمنة.

لفت إلى أنه تنتشر معلومات مضللة حول استخدام اللقاحات في الدول النامية كغطاء لمنع الإنجاب أو لإدخال شريحة في المخ للتحكم في البشر، وهذا ليس صحيحاً تماماً.

كانت أكبر مصدر قلق للقاح فيروس كورونا، إذ عادة ما يستغرق تطوير معظم اللقاحات 10 إلى 15 عاماً.

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إليكم كل ما لا تعرفونه عن لقاحات فيروس كورونا، وأكثر الأسئلة التي تدور في أذهان الكثيرين يقدمها الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.

• لقاح سينوفارم هل هو آمن وما مميزاته؟

حصول مصر على لقاح كورونا، يعتبر يوماً تاريخياً ويعد اللقاح الصيني من شركة (سينوفارم) الصينية بدعم من شركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.

• لقاح شركة "سينوفارم" الصينية حصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، ومصر شاركت في الأبحاث الإكلينيكية على لقاح "سينوفارم"، ودولة الإمارات أيضاً وافقت على تداوله في الدولة لتعد مصر هي أول دولة في أفريقيا تحصل على هذا اللقاح.

من أهم مزايا لقاح سينوفارم أنه يمكن تخزينه في ثلاجة عادية بدرجة حرارة 2-8 درجة مئوية.

• لو أصيب الشخص بعد أخذه اللقاح ستكون إصابته خفيفة جداً.

• نسبة فاعلية اللقاح لـ100% ضد الحالات الحادة.

• آمن جداً.

• نتائج تجارب الرحلة الثالثة الإكلينيكية: كانت خاضعة للمقارنة بدواء وهمي على آلاف من المشاركين أثبتت أن اللقاح آمن وفعال للاستخدام.

• التطعيم باللقاح يتم من خلال جرعتين، بين كل جرعة وأخرى 21 يومًا.

• هناك سلسلة تبريد لتخزين كل اللقاحات.

• نجحت التجارب السريرية على اللقاح في مصر .

• وقعت مصر عقدًا في 4 ديسمبر الجاري مع التحالف الدولي للحصول على المزيد من اللقاحات.

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ما هي الأولوية في توزيع لقاح سينوفارم؟

وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية

1. الأطقم الطبية العاملون بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات.

2. مرضى الأورام.

3. مرضى الفشل الكلوي.

4. كبار السن.

5. أصحاب الأمراض المزمنة.

6. اللقاح يؤخذ في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما ٢١ يوماً.

ماذا عن لقاح موديرنا؟

• أعلنت شركة موديرنا أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا أظهر فعاليته الأساسية بنسبة 94.5 بالمئة.

• لقاحها لكورونا حقق فعاليته الأساسية.

• بعد التحليل المؤقت والأولي لنتائج المرحلة الثالثة من الاختبارات.

• النتائج الأولية استندت إلى 95 حالة متنوعة ومختلفة، و لم يتم الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

• من المتوقع أن يكون لقاحها مستقرًا عند درجات حرارة الثلاجة القياسية من 2 إلى 8 درجات مئوية (36 إلى 48 درجة فهرنهايت) لمدة 30 يومًا، ارتفاعًا من التوقعات السابقة التي تصل إلى سبعة أيام.

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وهل لقاح الكورونا بايو إن تيك لشركة فايزر يعد آمناً؟

شركة بايو إن تيك للتكنولوجيا الحيوية واللقاحات صاحبة اكتشاف لقاح كورونا التابع لشركة فايزر الأمريكية

• اللقاح سيكون عبر جرعتين في اليوم الأول واليوم 22.

• التجارب السريرية شملت 40 ألف مشارك.

ماذا عن الآثار الجانبية للقاح فيزر؟

• يحتاج لقاح فايزر إلى درجات حرارة شديدة الانخفاض، تصل إلى 80 درجة تحت الصفر، للحفاظ عليه.

• أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن وفاة ستة أشخاص خلال تجارب لقاح لفيروس كورونا طورته شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "فايزر" وشركة "بيونتك" الألمانية.

توفيت 6 حالات، 4 ممن تلقوا لقاحاً وهمياً واثنان تم تطعيمهما باللقاح الحقيقي".

• توفي من بين المشاركين الذين تلقوا اللقاح الوهمي، اثنان نتيجة نوبة قلبية وسكتة دماغية.

• من بين المتوفين الستة، ثلاثة تجاوزت أعمارهم 55 عاماً وهذه الوفيات لا علاقة لها باللقاح.

هل هناك فترة معينة بين كل جرعة للقاح للكورونا؟

• يتطلب جرعتين تفصل بينهما أسابيع.

• الطريقة الوحيدة التي تمكننا من إثبات فاعلية اللقاح فعلاً هي الجرعة الثانية.

• تتفاعل أجسامنا مع اللقاحات باستجابة مناعية أفضل.

• إذا تعرض شخص ما لجرعة واحدة فقط من التطعيم للفيروس، فقد لا يتمكن جهاز المناعة لديه من القضاء عليه. قد يسمح ذلك للفيروس بتطوير استجابة للمناعة المحدودة التي توفرها الجرعة الواحدة.

• من الممكن أنه بمرور الوقت، قد تكون هناك حاجة لجرعات إضافية من اللقاح لتوفير الحماية المستمرة. سوف يستغرق الأمر تقييمًا مستمرًا على مدار عدة أشهر وسنوات لفهم كيفية استجابة أجهزتنا المناعية لهذا الفيروس، وكيف تساعد اللقاحات التي أصبحت متوفرة في هذه الاستجابة.

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هل هناك بعض الأدوية أو المضادات حيوية تتعارض مع اللقاحات؟

• الحوامل

• على الرغم من أن البيانات المتاحة حاليًا لا تشير إلى أي مخاوف تتعلق بالسلامة أو ضرر خلال الحمل.

• لا توجد حاليًا أدلة كافية للتوصية باستخدام اللقاح أثناء الحمل، أو للنساء اللاتي يخططن للحمل في غضون ثلاثة أعوام.

• لا يعرف ماذا يحدث في المستقبل في النساء الحوامل .

• يجب نصح النساء الملقحات غير الحوامل بتجنب الحمل شهرين بعد الجرعة الثانية.

• لا ينبغي تطعيم الأم المرضع إلا بعد الانتهاء من الرضاعة الطبيعية.

نقص المناعة

• الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة وعدوى فيروس نقص المناعة البشرية.

• قد لا يقوم هؤلاء الأفراد باستجابة كاملة للتطعيم ولا يكونون الأجسام المضادة كما ينبغي.

موانع مؤقتة للتطعيم:

• وجود حمى من أي نوع.

موانع دائمة للتطعيم:

• لا ينبغي إعطاء اللقاح لمن لديهم: رد فعل تحسسي مؤكد، أو فرط حساسية لجرعة سابقة من لقاح كورونا كوفيد-19 .

• أي رد فعل تحسسي مؤكد لأي من مكونات اللقاح.

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