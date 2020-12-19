السودان يسجل 356 إصابة جديدة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و17 وفاة، و151 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في بيان، السبت، إلى ارتفاع الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 22621 حالة، متضمنة 1425 حالة وفاة، إضافة إلى 13024 حالة شفاء.

ووُزعت الإصابات الجديدة بواقع 268 بولاية الخرطوم، و18 إصابة في ولاية الجزيرة، و16 بشمال كردفان، و13 بولاية نهر النيل، والشمالية 11 حالة.

وأكدت الوزارة إلى أنها تعمل حسب البرتوكول المُحدث لعلاج المصابين في مستشفيات العزل.