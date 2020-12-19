خبيرة تغذية تكشف عن غذاء نباتي يحمي من سرطان الأمعاء

السبت 19 ديسمبر 2020

أوصت الدكتورة سفيتلانا فوس، أخصائية التغذية، بإدراج البروكلي في النظام الغذائي، لأنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالمواد المفيدة، وتناوله بانتظام يحسن عمل الأمعاء.



وبحسب الدكتورة سفيتلانا فوس، تحتوي هذه المادة النباتية على نسبة عالية من فيتامين В9 (حمض الفوليك) وفيتامين С وبيتا كاروتين. كما أن البروكلي مصدر مهم للألياف الغذائية التي تساعد على مكافحة الإمساك، وتسهل عمل الأمعاء و "تحميها من مرض السرطان"، وفقاً لـ "روسيا اليوم".

وقالت: "ولكن هناك ما يمنع تناول البروكلي وملفوف بروكسل والقرنبيط وغيرها من أنواع نباتات الفصيلة الصليبية، حيث أن هذه النباتات قد تؤثر سلبا في صحة الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في عمل الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية). لأن مركبات الإيزوثيوسيانات، الموجودة في البروكلي تمنع امتصاص اليود، ما يزيد من نقصه في الجسم".

وأفادت أخصائية التغذية بأنه عند استخدام البروكلي في التغذية بصورة صحيحة (يفضل تناوله نصف مطبوخ)، ما يساعد على تخفيض الوزن، وإطالة فترة الشباب وتعزيز الصحة بصورة عامة.