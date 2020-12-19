الهند تواجه كورونا بتطعيم 300 مليون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجري الحكومة الهندية استعدادات لتطعيم حوالي 300 مليون شخص بلقاح فيروس كورونا المستجد، من بينهم موظفو الصحة والأشخاص فوق 50 عاما.

وأضافت أن المرحلة الأولى من التطعيم ستبدأ من يناير/كانون الثاني حتى أغسطي/آب 2021.



وطلبت الهند إذنا طارئا من هيئة مراقبة الأدوية في البلاد لإقرار 3 لقاحات مرشحة.

وذكر مسؤولون حكوميون أنه من المتوقع صدور قرار حول واحد أو أكثر من تلك اللقاحات المرشحة في الأسابيع المقبلة.

وقال فينود كومار بول، رئيس فرقة العمل الهندية الخاصة بفيروس (كوفيد -19) في إفادة أسبوعية: "الأمور يمكن أن تتغير وتتصاعد بسرعة"، مشيرا إلى الوضع الحالي في بعض الدول الأوروبية.

وأضاف "كدولة.. يبدو أننا نقوم بعمل جيد للغاية ولكن لا يمكن اعتبار ذلك أمرًا مسلما به.. لم يحن وقت الإهمال، وهناك صراع طويل أمامنا.. يجب علينا اتباع جميع البروتوكولات – الكمامات وغسل اليدين وحماية كبار السن."

وأصبحت الهند الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة التي تسجل أكثر من 10 ملايين إصابة بفيروس كورونا، حسبما أظهرت بيانات وزارة الصحة، السبت.

وأوضحت الوزارة أنها سجلت 27022 إصابة جديدة، ما رفع إجمالي حالات الإصابة بـ(كوفيد-19) إلى 10004893 حالة.

وبلغت حصيلة الوفيات 144789، بعد تسجيل 338 حالة وفاة جديدة.

وتسجل الهند أقل من 30 ألف حالة جديدة يوميا منذ 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري وأقل من 400 حالة وفاة يوميًا منذ 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفقا لبيانات وزارة الصحة.