سويسرا تسمح باستخدام لقاح فايزر ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سمحت سويسرا باستخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجدّ الذي طوّره مختبرا فايزر وبيونتيك. وقالت الهيئة المنظمة للصحة الوطنية "سويسميديك" السبت، في بيان: "بعد دراسة متأنية للمعلومات المتوفرة، خلصت سويسميديك إلى أن لقاح فايزر- بيونتيك المضاد لكوفيد-19 آمن وأن فوائده تفوق المخاطر".



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