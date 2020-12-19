القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طلبت وزارة الصحة اليابانية من الإدارات المحلية إعداد برامج تطعيم ضد فيروس كورونا حتى يتسنى للعمال الطبيين بدء تلقي اللقاحات.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، السبت، أن مسؤولي وزارة الصحة قدموا مسودة خطة تطعيمات لإدارات المحافظات والبلديات في أنحاء البلاد الجمعة.
وتقول المسودة إنه يجب إيجاد نظام يسمح ببدء تطعيم نحو 10 آلاف أخصائي في مجال الرعاية الصحية بحلول أواخر فبراير/شباط المقبل.
وأشارت الإذاعة اليابانية إلى أنه من المتوقع أن يبدأ تطعيم أفراد الطواقم الطبية الباقين، وعددهم نحو ثلاثة ملايين في منتصف مارس/آذار تقريبا.
وأعربت الوزارة عن أملها أيضا في بدء تطعيم المواطنين كبار السن في أواخر مارس/آذار تقريبا.
وبالنسبة للباقين، ربما يتسنى لهم تلقي تطعيم في أبريل/نيسان المقبل أو بعد ذلك. وستعطى الأولوية للأشخاص الذين يعانون من أمراض بالفعل.
وتهدف الوزارة إلى البدء في تقديم اللقاحات خلال النصف الأول من العام القادم.
ووقعت الوزارة عقودا مع 3 شركات أدوية في الخارج. وستمد هذه الشركات اليابان بجرعات معينة بعدما تنجح في تطوير لقاحات.
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تعلن موعد برامج التطعيم ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.