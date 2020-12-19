للمرة الثالثة.. إغلاق شامل بالنمسا لمواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المستشار سباستيان كورتس رئيس وزراء النمسا، فرض إغلاق عام شامل للمرة الثالثة، يبدأ عقب انتهاء عطلة عيد الميلاد في 26 ديسمبر

وكشف كورتس عن خطة الحكومة لإجراء المزيد من الفحوصات الجماعية، بدءا من 17 يناير/كانون الثاني المقبل، لكشف الحالات المصابة بفيروس كورونا، وفرض حجر صحي لمدة أسبوع إضافي على الأفراد الممتنعين عن إجراء الفحوصات، مقابل السماح لأصحاب نتائج الاختبارات السلبية بالمشاركة في الحياة العامة.



وأوضح أن إجراءات الإغلاق الجديد تشمل غلق جميع المحال والمراكز التجارية مجدداً، باستثناء التي تقدم السلع الأساسية الضرورية، وتطبيق قيود على الخروج خلال النهار والليل على مدار 24 ساعة، باستثناء 4 دواع محددة لمغادرة المنزل، وتحويل الدراسة إلى نظام التعلم عن بُعد.

وكذلك مطالبة الشركات والمؤسسات بالسماح للموظفين بالعمل من المنازل، ومنع احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، واستمرار غلق المطاعم والمقاهي حتى منتصف يناير/كانون الثاني.

وتسعى الحكومة إلى تقليص معدل الإصابة بالفيروس خلال 7 أيام إلى أقل من 100 إصابة لكل 100 ألف نسمة، عن طريق الإغلاق العام ودفع السكان لإجراء الاختبارات الموسعة، عقب مشاركة نحو 22.6% في الجولة الأولى من الاختبارات الجماعية.