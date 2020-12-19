شكرا لقرائتكم خبر عن لو شاكك أنك خالطت حالة كورونا.. أشياء التزم بها لتأمين نفسك ومن حولك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "انا خالطت حالة كورونا ومش عارف اعمل ايه"، جملة قد نسمعها كثيرا من وقت لآخر وخصوصا مع انتشار الفيروس واعراضه المختلفة فقد يكون فى مكان عملك مريض كورونا دون أن تعلم أو فى المواصلات العامة والأماكن المختلفة ، لذلك يجب أن تأخذ كل احتياطاتك أثناء الخروج من المنزل.

وحسب ما ذكره موقع virginia فإن هناك بعض الخطوات التى يجب أن تفعلها فى حالة أن خالط حالة كورونا وهى:

1: تجنب مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق أو أكواب الشرب أو الأواني أو المناشف أو الفراش مع أشخاص آخرين أو حيوانات أليفة في منزلك، بعد استخدام هذه العناصر ، يجب غسلها جيدًا بالماء والصابون أو غسلها وتجفيفها.

2: تقييد الاتصال بالحيوانات الأليفة والحيوانات الأخرى أثناء اذا كنت خالط مريض كورونا.

3: ينصح بارتدِ قناعًا عندما تضطر إلى التواجد في نفس الغرفة مع أشخاص أو حيوانات أخرى داخل منزلك وحافظ على أكبر مسافة ممكنة بينك وبين الآخرين.

4: اغسل يديك كثيرًا وعقم الأسطح عالية اللمس (مثل مقابض الأبواب والحنفيات) بشكل متكرر.

5: الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية وخصوصا الخضروات والفواكه كما ينصح بالاهتمام بالسوائل الدافئة طوال اليوم.

6: راقب اعراضك يوميا وفى حالة الشعور بارتفاع فى الحرارة أو سعال وعطس وهمدان فى الجسم أو أى من أعراض كورونا المعروفة يجب اجراء الفحوصات والبدأ فى العلاج فورا.