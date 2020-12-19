كورونا حول العالم.. إصابات الهند تتجاوز 10 ملايين و"عزل عام" بإيطاليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 1.681.255 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره بالصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، السبت، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 76,013,847 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 53,282,152 مصاباً حتى الساعة الـ7 صباحاً بتوقيت جرينتش.



وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

حجر في كل أنحاء إيطاليا

أعلن رئيس وزراء إيطاليا، إحدى الدول الأكثر تضرّرًا من جائحة "كوفيد-19، الجمعة، فرض حجر في فترة أعياد نهاية السنة يمتدّ من 21 ديمسبر/كانون الأوّل حتّى 6 يناير/كانون الثاني.

وقال رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، إثر جلسة لمجلس الوزراء، إنّه سيتمّ خلال هذه الفترة غلق المتاجر والحانات والمطاعم، على أن يُمنع أيضاً التنقّل من منطقة إلى أخرى إلّا لغايات العمل أو لدواع صحية، مضيفاً أنه سيُسمح مبدئيًا لفردٍ واحد من كلّ عائلة بالخروج مرّة واحدة باليوم.

وتابع كونتي: "خبراؤنا يخشون زيادة منحنى العدوى خلال فترة عيد الميلاد".

وستظل متاجر المواد الغذائية وكذلك صالونات تصفيف الشعر والصيدليات مفتوحة.

وقال كونتي: "يمكننا التحدّث عن منطقة حمراء"، موضحًا أنّ الحجر سيتمّ تخفيفه أيّام 28 و29 و30 ديسمبر/ كانون الأوّل وكذلك في 4 يناير/كانون الثاني.

في هذه الأيّام، سيكون بإمكان المتاجر أن تُبقي أبوابها مفتوحة حتّى التاسعة مساءً، وسيكون ممكنًا التنقّل دون تقديم مُبرّر.

وأقرّ بأنّ السلطات ليست لديها الوسائل ولا النيّة لمراقبة الامتثال لتدابير الحجر المنزلي، لكنّه طلب من الإيطاليّين احترام الحدّ الأقصى المُحَدّد، ألا وهو استقبال ضيفَين بالغَين فقط في المنزل.





إصابات الهند تتخطى عتبة الـ10 ملايين.

تجاوزت الهند السبت عتبة 10 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، حسب ما أعلنت وزارة الصحّة، ما يجعل هذه الدولة الثانية بالعالم في عدد الإصابات.

وقالت الوزارة إنّ عدد الإصابات تجاوز 10 ملايين بقليل، بعد تسجيل 25 ألف حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ومنذ بداية الجائحة، أحصت الهند 145136 وفاة مرتبطة بالفيروس، بينما تعافى 9.6 ملايين، استناداً إلى المصدر نفسه.

وقال سكان في العاصمة نيودلهي إنهم ما زالوا قلقين لكنهم مرتاحين أكثر من ذي قبل بشأن مغادرة منازلهم.

ورفعت الهند القيود عن معظم الأنشطة لتعزيز الاقتصاد المتعثر، رغم أن بعض الأقاليم أعادت فرض قيود لوقف انتشار الفيروس.





12248 إصابة جديدة بالمكسيك

سجّلت المكسيك خلال الـ 24 ساعة الماضية 12248 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و762 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة المكسيكية، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة ارتفع إلى مليون و301546 حالة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 117 ألفًا و249.





أمريكا تجيز لقاح "موديرنا" ضد كورونا

أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الاستخدام الطارئ للقاح (كوفيد-19) الذي تنتجه شركة "موديرنا".

ولقاح شركة موديرنا هو ثاني لقاح يحصل على موافقة طارئة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بعد السماح بالاستخدام الطارئ للقاح لقاح فايزر/بيونتيك، على أن يُستخدم في إطار حملة التلقيح الضخمة التي بدأت الإثنين في البلاد.

وقال مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ستيفن هان في بيان "مع توفر لقاحين الآن للوقاية من (كوفيد-19)، تكون إدارة الغذاء والدواء قد اتخذت خطوة أخرى حاسمة في مكافحة هذا الوباء العالمي الذي يتسبب في أعداد كبيرة من حالات دخول المستشفيات والوفيات في الولايات المتحدة كل يوم".

وتأتي موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على لقاح موديرنا بعدما صوتت لجنة من الخبراء الخارجيين بتأييد 20 وبدون معارضة، مع امتناع خبير واحد عن التصويت، لصالح استخدام اللقاح مع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكبر، الخميس



