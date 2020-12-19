شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح اتبعها عند ركوب القطار للحماية من العدوى بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد التنقل بالمواصلات العامة والقطارات من أخطر العوامل التي تعرضك للإصابة بفيروس كورونا، نظرا لأن خطر الإصابة بالفيروس التاجى يزداد بالأماكن المغلقة، خاصة عند استقلالك القطار الى مسافات بعيدة، الأمر الذى يعرضك للإصابة أكثر من الطيران والسفر الجوى، لذا نقدم بعض النصائح التي يجب عليك اتباعها للحماية من العدوى وذلك وفقا لتقرير موقع " businessinsider"

1.التهوية الجيدة، لذا احرص على التهوية وفتح النوافذ المحيطة بك في القطارات لتجنب العدوى، نظرا لأن الفيروس يمكن أن يلوث الأسطح في المناطق المغلقة مثل وسائل النقل العام.

2. تجنب السفر في غير أوقات الذروة، نظرا لانتشار الفيروس وسط الازدحام من السعال او الرذاذ الذي ينتقل من المصابين في الهواء.

3. تعامل مع شراء التذكرة بحرص، فمن الأفضل استخدام الدفع دون تلامس عند الحصول على التذاكر، ولابد مع تعقيم اليدين بعد عملية الدفع.

4. ابق على بعد متر واحد على الأقل من الأشخاص ، نظرا لن التباعد الاجتماعى يساعدك في تقليل احتمالية تعرضك للعدوى، من السعال أو الرذاذ الذى ينتج من المصاب وينتقل اليك عبرالعينين والأنف والفم ، أو بعد لمس جسم ملوث.

5. اغسل يدك لمدة 20 ثانية على الأقل بعد الانتهاء وخلال الرحلة، للتخلص من الجراثيم والفيروسات العالقة بك.

6. الالتزام بارتداء أغطية الوجه في وسائل النقل العام حتى تحميك من العدوى.

7. تجنب السفر لمسافات طويلة خاصة خلال ذروة معدلات الإصابة في فصل الشتاء.

8. تجنب تناول الأطعمة داخل القطار وملامسة الاسطح نظرا لاحتمالية انتقال العدوى والاصابة بالفيروس.