شكرا لقرائتكم خبر عن FDA توافق على استخدام لقاح مودرنا فى حالات الطوارئ بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، تصريحًا باستخدام لقاح مودرنا في حالات الطوارئ (EUA) للوقاية من فيروس كورونا، للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر.

ووفقا للموقع الرسمي للوكالة، قال ستيفن إم هان مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: "إنه مع توفر لقاحين الآن للوقاية من COVID-19 ، اتخذت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية خطوة أخرى حاسمة في مكافحة هذا الوباء العالمي الذي يتسبب في أعداد كبيرة من حالات دخول المستشفيات والوفيات في الولايات المتحدة كل يوم".



الموافقة على لقاح مودرنا بأمريكا

وأضاف "أنه من خلال عملية المراجعة العلمية المفتوحة والشفافة التي تجريها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، تم اعتماد لقاحين من COVID-19 في إطار زمني سريع مع الالتزام بالمعايير الصارمة للسلامة والفعالية وجودة التصنيع اللازمة لدعم ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ التي أصبح الشعب الأمريكي يتوقع من إدارة الغذاء والدواء.هذه المعايير تضمنت مدخلات من خبراء مستقلين في العلم والصحة العامة بالإضافة إلى تحليل شامل البيانات من قبل الموظفين الوظيفي للوكالة ".

قررت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، أن لقاح Moderna الخاص بكورونا، قد استوفى المعايير القانونية لإصدار استخدام الطوارئ EUA، و يوفر مجمل البيانات المتاحة دليلاً واضحًا على أن لقاح Moderna قد يكون فعالًا في الوقاية من فيروس كورونا.

يحتوي لقاح Moderna على الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA) ، وهو مادة وراثية، ويحتوي اللقاح على قطعة صغيرة من mRNA لفيروس كورونا، الذي يوجه الخلايا في الجسم لصنع بروتين "سبايك" المميز للفيروس.

فبعد أن يتلقى الشخص هذا اللقاح، ينتج جسمه نسخًا من بروتين سبايك ، الذي لا يسبب المرض، ولكنه يحفز الجهاز المناعي على تعلم كيفية التفاعل بشكل دفاعي ، مما ينتج عنه استجابة مناعية ضد فيروس كورونا.