تجربتي مع رجيم الاعشاب لانقاص الوزن في ايام 

تعتبر تجربتي مع رجيم الاعشاب لتخسيس الوزن فريدة من نوعها. فبعد اتباعها بطريقة صحيحة لاحظت انني لم استعد رشاقتي فقط بل انني اشعر بالكثير من الارتياح ايضاً. وبعد انتهائي من الحمية قررت التخلي عن تناول الاطعمة التي تحتوي على الدهون الضارة وعلى السكر المضاف. كذلك حرصت على شرب كمية كبيرة من الماء وعلى ممارسة التمارين الرياضية مثل المشي.

برنامج الرجيم



من اجل انقاص الوزن باتباع برنامج رجيم الاعشاب عرفت انه من المهم تطبيق قواعده بطريقة صحيحة. وفضلت عدم فعل هذا لأكثر من اسبوع واحد منعاً للمعاناة من اي نقص من المغذيات.

اليومان 1 و4



الفطور. كوب من خلاصة الاعشاب الخالية من السكر مثل الزنجبيل او الشاي الاخضر، كوب من عصير البرتقال الطازج، بيضة مسلوقة واحدة، قطعة من الخبز الاسمر او المصنوع من القمح ، قطعة صغيرة من الجبنة قليلة الدسم.

الغداء. كوب من الشوربة قليلة الدسم على ان يحتوي على الاعشاب مثل البقدونس والكزبرة، قطعة متوسطة الحجم من الخبز الاسمر، قطعة من الجبنة قليلة الدسم، كوب من عصير البرتقال الطازج، كوب من خلاصة الاعشاب الخالية من السكر، قطعة من متوسطة الحجم من اللحم المشوي الخالي من الد هون.

العشاء. كوب من عصير العنب الطازج، قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي، طبق من سلطة الخضار، كوب من خلاصة بذور الكتان.

اليومان 2 و5

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الفطور. كوب من خلاصة عشبية من دون سكر، نصف حبة من الغريب فروت، نصف كوب من عصير الليمون مع الماء الفاتر، كوب من الزبادي الخالي من السكر.



الغداء. طبق من الشوربة قليلة الدسم، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي، كوب من اللبن الزبادي بالاعشاب، طبق سلطة.

العشاء. كوب من عصير التفاح، قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، طبق صغير من الارز المطهو على البخار، قطعة صغيرة من الخبز الاسمر، كوب من شاي الاعشاب من دون سكر.

اليوم الثالث

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الفطور. كوب من شاي الاعشاب من دون سكر، بيضة مسلوقة، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، حبة تفاح او غريب فروت.

الغداء. طبق من شوربة قليلة الدسم، قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي من دون دهون، طبق من السلطة، قطعة صغيرة من الخبز الاسمر، كوب من خلاصة نباتية.

العشاء. كوب من عصير الفواكه، قطعة من الدجاج المشوي، قطعة صغيرة من الجبنة، قطعة من التوست الاسمر، كوب من خلاصة عشبية.



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من اجل انقاص الوزن بعد انتهاء مدة الرجيم قررت ايضاً الاعتماد على بعض الخلاصات العشبية وتناولها كوجبة خفيفة في الفترات الفاصلة بين الوجبات او قبل النوم.

المقادير



ملعقة طعام من الميرمية المجففة

كوب من الماء المغلي

الطريقة



1 تضاف الميرمية الى الماء المغلي.

2 يوضع الخليط على النار لمدة 15 دقيقة.

3 يمكن شرب كوب من الخلاصة قبل 30 دقيقة من موعد النوم.

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تحتوي على نسبة مرتفعة من الالياف التي تساعد على الشعور بالامتلاء وعلى تعزيز عملية الهضم. ولهذا انصح بصنع خلاصتها وشربها قبل 30 دقيقة من مواعيد الوجبات الاساسية.

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المقادير



ملعقة صغيرة من الزنجبيل

كوب من الماء المغلي

الطريقة



1 يوضع الماء على النار ويضاف اليه الزنجبيل.

2 يترك الخليط على النار الهادئة لمدة 5 دقائق.

3 قمت بشرب الخلاصة قبل النوم بـ30 دقيقة. فهذا ساعدني على انقاص الوزن كما على تنقية جسمي من السموم والفضلات الضارة بسرعة.





