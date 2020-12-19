"الغذاء والدواء" الأمريكية تجيز لقاح "موديرنا" ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، الاستخدام الطارئ للقاح (كوفيد-19) الذي تنتجه شركة "موديرنا".

ولقاح شركة موديرنا هو ثاني لقاح يحصل على موافقة طارئة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بعد السماح بالاستخدام الطارئ للقاح لقاح فايزر/بيونتيك، على أن يُستخدم في إطار حملة التلقيح الضخمة التي بدأت الإثنين في البلاد.



وقال مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ستيفن هان في بيان "مع توفر لقاحين الآن للوقاية من (كوفيد-19)، تكون إدارة الغذاء والدواء قد اتخذت خطوة أخرى حاسمة في مكافحة هذا الوباء العالمي الذي يتسبب في أعداد كبيرة من حالات دخول المستشفيات والوفيات في الولايات المتحدة كل يوم".

وتأتي موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على لقاح موديرنا بعدما صوتت لجنة من الخبراء الخارجيين بتأييد 20 وبدون معارضة، مع امتناع خبير واحد عن التصويت، لصالح استخدام اللقاح مع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكبر، الخميس.

وكان مسؤولون من وزارة الدفاع الأمريكية، التي تساعد في تنسيق حملة التلقيح، قد قالوا إنه بمجرد الموافقة على لقاح موديرنا، يمكن شحن 5.9 مليون جرعة بحلول الأسبوع المقبل.

واتضح أن فعالية لقاح موديرنا تتجاوز 94 % في تجربة سريرية.

وموديرنا شركة للتكنولوجيا الحيوية مقرّها في ماساتشوستس، قدّمت طلبها للحصول على الترخيص الطارئ قبل أسبوعين ونصف فقط.

وبدأت هذه الشركة العمل على لقاحها في يناير/كانون الثاني 2019، بالتعاون مع المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، وقد تلقّت 2.5 مليار دولار من التمويل العام.

ووعدت موديرنا بتوزيع 20 مليون جرعة بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020، ثم 80 مليوناً إضافية في الربع الأول من 2021 و100 مليون أخرى في الربع الثاني.