شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن هرمون الجوع وكيفية التحكم فيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشعور بالجوع بشكل مستمر من أكثر المشكلات التي يواجهها الأشخاص، خاصة الذين يعانون من السمنة المفرطة، وأصحاب الوزن الزائد، لذا قد يتساءل العديد لماذا نشعر بالجوع و ما هو الهرمون المسئول عن شعورنا بهذا الإحساس، وهل يمكن السيطرة عليه أم لا، ووفقا لتقرير موقع " the health " نعرض كل ما هو معروف عن هرمون الجوع.

س: ماهو هرمون الجوع الذى يحفزك لتناول الطعام؟

هرمون الجوع هو هرمون الجريلين الذى يفرزه الجسم بشكل طبيعي، وينخفض مستوياته في الدم بعد الأكل مباشرة، ثم يبدأ في الارتفاع مرة أخرى أثناء الصيام أو الجوع.

س : متى ينشط هرمون الجوع في جسم الانسان؟

ينشط هرمون الجريلين في المخ، فيعطيك إشارة الى زيادة الشهية، وبالتالي تشعر بشعور الجوع والرغبة في تناول الطعام.





س: ما الوظائف الأخرى التي يقوم بها هرمون الجوع؟

يسهم في إبطاء عملية التمثيل الغذائي، ويقلل من قدرة الجسم على حرق الدهون، يعمل أيضا على تكديس الأنسجة الدهنية في منطقة البطن.

س: كيف يعمل هرمون الجوع لدى الأشخاص المصابين بالسمنة؟

يعانى أصحاب الوزن الزائد من تراجع مستويات هرمون الجوع في دم أصحاب السمنة، مقارنة بالأشخاص الذين يعانون من النحافة، مما يعنى أن لاتوجد علاقة بين السمنة وهرمون الجوع، الذى يظن البعض انه مسئول عن زيادة الوزن.

س : ما علاقة هرمون الجوع بمسببات النحافة؟

تبين أن الأشخاص الذين يعانون من النحافة والوزن المثالى يملكون مستويات مرتفعة من هذا الهرمون، وعلى الرغم من فقدانهم للشهية بشكل مستمر.





س : كيف يمكن التحكم في هرمون الجوع؟

يتم التحكم من خلال خفض نسبة الدهون بالأطعمة التي تتناولها، نظرا لأنها تنقل إشارات إلى أماكن مختلفة لتخبر الجسم بانه حصل على قدر كافى من الطاقة، الأمر الذى ينتج عنه زيادة الوزن وتخزين نسبة دهون في الجسم.