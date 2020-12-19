3 نصائح لتجنب الإصابة بعدوى فى حمامات السباحة.. لا تبتلع الماء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد البعض أن العيون تتحول إلى اللون الأحمر بعد السباحة بسبب الكلور المهيج، لكن أكد الخبراء والأطباء أن السبب هو البول والعرق في مياه حمامات السباحة والتى ترتبط بالكلور وتنتج مهيجات كيميائية يمكن أن يؤدي هذا الخليط الكيميائي إلى حرق عينيك وتهيج رئتيك وتجعلك تسعل، كما أن البكتيريا في حمامات السباحة قد تسبب أمراضًا مثل الإسهال والتهابات الجلد، لكن على الرغم من هذه المخاطر إلا إن اتباع بعض النصائح يساعدك على الاستفادة من فوائد السباحة دون إصابتك بمرض، وفقا لموقع "كليفيلاند كلينيك".

والسباحة هي شكل جيد من التمارين الرياضية توفر تمرينًا لصحة القلب والأوعية الدموية دون الضغط على مفاصل الأشخاص، كما توفر وسيلة للاسترخاء في الطقس الدافئ كما أنه يجعل الأطفال في حالة جيدة ويتعبون في نهاية اليوم.

3 نصائح لتجنب الإصابة بعدوى في حمامات السباحةالنصيحة رقم 1: لا تبتلع الماء

تقول أخصائية الأمراض المعدية بكليفيلاند كلينيك الأمريكية، سوزان ريهم: "أهم شيء هو تجنب ابتلاع الماء من المهم أن تتذكر أن الكلور لا يقتل كل الجراثيم على الفور هناك دائمًا احتمال أن تسبح في مياه ملوثة حمامات السباحة والمتنزهات المائية وأحواض الاستحمام الساخنة كلها تشكل مخاطر قد يؤدي ابتلاع القليل من الماء الملوث إلى إصابتك بالمرض.

نصيحة رقم 2: الاستحمام قبل وبعد السباحة

قال الباحثون في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إن الإسهال هو أكثر أمراض المياه الترفيهية شيوعًا ، لكن القائمة تشمل التهابات الجلد والأذن والجروح كل واحد منا يحمل 14 جرامًا من البراز في حوض السباحة، وفقًا لتقرير عام 2013 لهذا السبب من المهم الاستحمام قبل السباحة وبعدها.

الاستحمام هام جدا وانتبه جيدًا لغسل اليدين لأن أي بكتيريا على يديك يمكن أن تبتلع في النهاية إذا لمست فمك أو طعامك.

نصيحة رقم 3: تحقق من الطقس

لا يولي الكثير من الناس اهتمامًا كافيًا للطقس وكيف يؤثر على مستويات البكتيريا في البحيرات والأنهار. كن حذرًا في الأيام الحارة جدًا وبعد هطول الأمطار الغزيرة، حيث يتسبب كلاهما في ارتفاع عدد البكتيريا.

ضع في اعتبارك أنه بالمعرفة ومن خلال اتخاذ بعض الاحتياطات البسيطة ، يمكنك الاستمتاع بكل فوائد السباحة بأمان.